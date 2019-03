കോട്ടയം: ഏറ്റുമാനൂരില്‍ വഴിയരികില്‍ നിന്നിരുന്ന സഹോദരിമാര്‍ നിയന്ത്രണംവിട്ട കാര്‍ ഇടിച്ച് മരിച്ചു. നൈനു(16), അന്നു (19) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഇവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മാതാവ് ലെജിക്ക് അപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ കാവുമ്പാടം എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.

അപകടമുണ്ടാക്കിയ കാര്‍

