തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് - 19 സ്ഥിരീകരിച്ച രണ്ടുപേര്‍ക്ക് രണ്ടാമത് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ രോഗബാധയില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ നിന്നുള്ള ഫലമാണ് നെഗറ്റീവായത്.



നേരത്തെ രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോടെക്‌നോളജി ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില്‍ ഇവരുടെ പരിശോധനാഫലം പോസിറ്റീവായിരുന്നു. എന്നാല്‍, ഇതിനു പിന്നാലെ നടത്തിയ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ പരിശോധനാ ഫലത്തില്‍ നെഗറ്റീവായി. പരിശോധനയില്‍ പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ കണ്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് വീണ്ടും പരിശോധനയ്ക്കായി ആലപ്പുഴയിലേക്ക് അയച്ചത്. നിലവിലെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് 48 മണിക്കൂറിലെ രണ്ടു ഫലങ്ങള്‍ കൂടി വന്ന ശേഷം ഇവരെ രോഗമുക്തരായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

content highlight: two persons confirmed with covid 19 positive turned negative in their second sample test