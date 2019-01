തിരുവനന്തപുരം: ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ രണ്ടാംദിവസം തിരുവനന്തപുരത്തെ എസ്.ബി.ഐ. ട്രഷറി ബ്രാഞ്ചിനു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. എന്‍.ജി.ഒ. യൂണിയന്‍ നേതാക്കളായ അശോകന്‍, ഹരിലാല്‍ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഇരുവരും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. ട്രഷറി ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയര്‍ അക്കൗണ്ടന്റാണ് അശോകന്‍. ടെക്‌നിക്കല്‍ എജ്യൂക്കേഷന്‍ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ അറ്റന്‍ഡറാണ്‌ ഹരിലാല്‍. ഇരുവരെയും ഇന്നു തന്നെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കും.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് ബ്രാഞ്ചിനു നേര്‍ക്ക് ആക്രമണമുണ്ടായത്. പതിനഞ്ചോളം പേരാണ് അക്രമിസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. മാനേജറുടെ ക്യാബിനില്‍ കയറിയ അക്രമികള്‍ മേശയും കമ്പ്യൂട്ടറും ഫോണുകളും തകര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ സി.സി ടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റുകള്‍ ഇന്നുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം അക്രമം നടത്തിയ സംഘത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവര്‍ കീഴടങ്ങിയേക്കുമെന്ന സാധ്യതയും പോലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

