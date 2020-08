തിരുവനന്തപുരം: ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ രണ്ട് ദിവസം കൂടി അതിശക്തമായ മഴയെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഇടുക്കി, വയനാട്, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളില്‍ ഇന്ന് കൂടുതല്‍ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. നാളെ ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട്, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളില്‍ അതിശക്തമായ മഴയെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഡയറക്ടര്‍ കെ. സന്തോഷ് അറിയിച്ചു.

കേരളത്തില്‍ അതിശക്തമായ കാലവര്‍ഷം രണ്ട് ദിവസംകൂടി തുടരും. ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളില്‍ 24 മണിക്കൂറില്‍ അതിശക്തമായ മഴയാണ് ലഭിച്ചത്. അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലും ഈ പ്രദേശങ്ങളില്‍ അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മറ്റുള്ള ജില്ലകളില്‍ 20 സെന്റി മീറ്റര്‍ വരെ മഴ ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില്‍ മാത്രമായിരിക്കും മഴ കുറവ് ലഭിക്കുക. മറ്റ് ജില്ലകളില്‍ വ്യാപകമായ കനത്ത മഴയായിരിക്കും. കാറ്റ് അതിശക്തമായി തുടരുകയാണ്. മണിക്കൂറില്‍ 55 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗത്തില്‍കാറ്റ് വീശാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കടലില്‍ പോകരുതെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

പത്താം തീയതിക്ക് ശേഷം മഴ കുറയാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒന്‍പതാം തീയതി മറ്റൊരു ന്യൂനമര്‍ദ്ദം കൂടി ബംഗാള്‍ ഉള്‍ക്കടില്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നതോടെ മഴയുടെ ശക്തി പത്താം തീയതി വരെ തുടരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്.

