കോഴിക്കോട്: പന്തീരങ്കാവ് യുഎപിഎ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. വയനാട് സ്വദേശികളായ വിജിത്ത്, എല്‍ദോ വില്‍സന്‍ എന്നിവരാണ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പിടിയിലായത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ അലന്റെയും താഹയുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ഡിവൈഎസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് ഇരുവരേയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് വീട് എടുത്ത് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സമയത്ത് ഇവിടെ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുള്ള പലരും ഇവിടെ വന്ന് പോയതായി സംശയമുണ്ട്. തുടര്‍ന്ന് പന്തീരങ്കാവ് കേസുമായി ഇവര്‍ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇരുവരേയും എന്‍ ഐ എ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തേ അറസ്റ്റിലായ അലനും താഹയും നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ ഇവരുടെ പേരും ഉണ്ടായിരുന്നു.

