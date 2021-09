ആലപ്പുഴ: ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേര്‍ ചേര്‍ന്ന് യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്‍ ശ്രമം. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ജീവനക്കാരിയായ യുവതിയേയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം. സ്ഥലത്ത് പോലീസ് പട്രോളിങ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യുവതി രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ആലപ്പുഴ തൃക്കുന്നപ്പുഴ പാനൂരിന് സമീപമാണ് സംഭവം. ഇന്നലെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു യുവതി. ഇതിനിടെ ബൈക്കില്‍ എത്തിയ രണ്ടംഗ സംഘം ഇവരെ കടന്ന് പിടിക്കുകയും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാന്‍ ശ്രമിക്കുകയുമായിരുന്നു.

