കണ്ണൂര്‍/പാലക്കാട്/ പത്തനംതിട്ട: ഹര്‍ത്താലിനോട് അനുബന്ധിച്ച് സംഘര്‍ഷം പടര്‍ന്ന മേഖലകള്‍ ശാന്തമാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ആസൂത്രിത ആക്രമണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും കണ്ണൂരിലും പാലക്കാട്ടും അങ്ങിങ്ങ് സംഘര്‍ഷങ്ങളുണ്ടായി. പത്തനംതിട്ടയില്‍ അക്രമങ്ങളുണ്ടായില്ല, എന്നാല്‍ ശബരിമല തീര്‍ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

പാലക്കാട് ബിജെപി ഓഫീസ് ആക്രമിച്ച കേസില്‍ മുന്‍ എം.പി എന്‍.എന്‍ കൃഷ്ണദാസിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഏഴ് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

കണ്ണൂരില്‍ ശനിയാഴ്ച രണ്ടിടത്താണ് ബോംബേറുണ്ടായത്. തലശേരിയില്‍ എന്‍.ജി.ഒ യൂണിയന്‍ നേതാവ് പി.വിമല്‍കുമാറിന്റെ വീടിന് നേരേ പുലര്‍ച്ചെയുണ്ടായ ബോംബേറില്‍ ജനലിന്റെ ചില്ല് തകര്‍ന്നു. മുറ്റത്താണ് ബോംബ് വീണത്. യുവമോര്‍ച്ച നേതാവ് റിതിന്റെ വീടിന് നേരേയും ബോംബേറുണ്ടായി. വീടിന് കേടുപാടുണ്ടായി. എന്നാല്‍ വ്യാപകമായ അക്രമം എവിടേയും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റും പരിശോധിച്ച് കൂടുതല്‍ പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ്. നാളെ അര്‍ധരാത്രി വരെയാണ് തലശേരി, ന്യൂമാഹി പോലീസ് പരിധിയില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതല്‍ മൂന്ന് അക്രമങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ചേര്‍പ്പുളശേരിയില്‍ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷബീറലിയെ മുഖം മൂടിയിട്ട നാലംഗ സംഘം വീട്ടില്‍ കയറി വെട്ടി. പട്ടാമ്പിയില്‍ ആര്‍.എസ്.പ്രവര്‍ത്തകന്‍ സനൂഷിനും വെട്ടേറ്റു. രണ്ട് സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലും എസ്.ഡി.പി.ഐ പ്രവര്‍ത്തകരെയാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

അട്ടപ്പാടിയില്‍ ബി.ജെ.പി-സി.പി.എം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ നാല് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മൂന്നുപേരെ കോട്ടത്തറയിലെ ആശുപത്രിയിലും ഒരാളെ അഗളിയിലെ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥലങ്ങളില്‍ പുതിയ സംഘര്‍ഷങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. പോലീസ് സേനയെ ജില്ലയിലെ സംഘര്‍ഷ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകളില്‍ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബേറില്‍ ഏഴ് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില്‍ ബൈക്ക് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലയില്‍ ഇതുവരെ 314 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 77 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. 63 പേരെ കരുതലായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

