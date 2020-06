തൃശ്ശൂര്‍: ജില്ലയിലെ രണ്ടിടത്തായി രണ്ട് പേര്‍ കടലില്‍ മുങ്ങിമരിച്ചു. ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് പാറേന്‍പടി ബീച്ചിലും വാടാനപ്പള്ളി തളിക്കുളം തമ്പാന്‍ കടവിലുമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ചാവക്കാട് ബ്ലാങ്ങാട് ബീച്ചില്‍ അഞ്ച് പേരെയാണ് കടലില്‍ കാണാതായത്. ഇവരില്‍ രണ്ട് പേരെ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഒരാളുടെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി. കാണാതായ മറ്റ് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

ചാവക്കാട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ കുമാരന്‍പടി ചക്കര ബാബുവിന്റെ മകന്‍ വിഷ്ണു (19)വാണ് മരിച്ചത്. വലിയകത്തു ജനാര്‍ദ്ദനന്റെ മകന്‍ ജിഷ്ണു (23), കരിമ്പാച്ചന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മകന്‍ ജഗനാഥന്‍ (19) എന്നിവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണ് തിരച്ചില്‍ തുടരുന്നത്. ചക്കരവീട്ടില്‍ സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മകന്‍ കണ്ണന്‍ (20),വടക്കൂട്ട് ആലിപ്പരി മോഹനന്‍ മകന്‍ സരിന്‍ (20) എന്നിവരാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതരയോടെയാണ്‌ അപകടം. തീരത്ത് ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കുമ്പോള്‍ കടലില്‍ വീണ പന്തെടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജഗനാഥന്‍ തിരയില്‍ പെടുകയായിരുന്നു. രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മറ്റുള്ളവരും തിരയില്‍പ്പെട്ടു. കണ്ണന്‍ നീന്തി കയറുന്നത് കണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ സരിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡും തീരദേശ പോലീസും നടത്തിയ തിരച്ചിലില്‍ വിഷ്ണുവിന്റെ മൃതദേഹവും കണ്ടെത്തി. മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്.

കോസ്റ്റ് ഗാര്‍ഡ് ഹെലിക്കോപ്റ്ററിലും തീരദേശ പോലീസും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും അമ്പതിലധികം ബോട്ടുകളിലുമായാണ് തിരച്ചില്‍ നടത്തുന്നത്. കെ.വി. അബ്ദുല്‍ഖാദര്‍ എം.എല്‍.എ, ചാവക്കാട് നഗരസഭ ചെയര്‍മാന്‍ എന്‍.കെ. അക്ബര്‍, കടപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.വി. ഉമ്മര്‍ കുഞ്ഞി, തഹസില്‍ദാര്‍ സി.എം. രാജേഷ്, ചാവക്കാട് പോലീസ് എസ് .എച്ച്.ഒ. അനില്‍കുമാര്‍ ടി. മേപ്പള്ളി എന്നിവര്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നു.

വാടാനപ്പള്ളി തളിക്കുളംതമ്പാന്‍ കടവില്‍ കടലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് മുങ്ങിമരിച്ചത്. വാടാനപ്പള്ളി സൗത്ത് ജുമാ മസ്ജിദിനു വടക്കുഭാഗം താമസിക്കുന്ന വലിയകത്ത് വീട്ടില്‍ മുജീബിന്റെ മകന്‍ അബ്ദുല്‍ ബാസിത്ത് (17) ആണ് മരിച്ചത്. വാടാനപ്പള്ളി ഗവ. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിയാണ്.

രാവിലെ ഏഴ്‌ മണിയോടെ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് കടലില്‍ കുളിക്കാന്‍ പോയതായിരുന്നു. തിരയില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥിയെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ കരയ്‌ക്കെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം ഏങ്ങണ്ടിയൂര്‍ എം.ഐ. ആശുപത്രിയില്‍. മാതാവ്: സബീന. സഹോദരങ്ങള്‍: കാസിം,ബാസിമ.

