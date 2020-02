കോട്ടയം: അയര്‍ക്കുന്നം പുന്നത്തുറ കമ്പനിക്കടവില്‍ കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കാനിറങ്ങിയ രണ്ടു പേര്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു. അയര്‍ക്കുന്നം പൂവത്താനം സാജു(44), മഴുവന്‍ചേരികാലായില്‍ ജോയി(49) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

കിണര്‍ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം മണ്ണു നീക്കംചെയ്ത് റിങ് ഇറക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം. ഒരാളുടെ മൃതദേഹം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേയ്ക്കും രണ്ടാമത്തെയാളുടെ മൃതദേഹം സമീപത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി.

വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടുമണിയോടെ ആയിരുന്നു അപകടം. മണ്ണിന് ബലക്കുറവായതിനാല്‍, ബലം വരുത്തുന്നതിനായാണ് കിണറ്റില്‍ റിങ്ങിറക്കിയത്. ഇതിനിടെ കിണറ്റിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീഴുകയായിരുന്നു.

അപകടം കണ്ട് ഓടിയെത്തിയ സമീപവാസികള്‍ വിവരം അഗ്നിരക്ഷാസേനാ അധികൃതരെ അറിയിച്ചു. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരും തൊഴിലാളികളും അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗങ്ങളും ചേര്‍ന്നാണ് കിണറ്റില്‍നിന്നും മൃതദേഹങ്ങള്‍ പുറത്തെടുത്തത്. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

content highlights: two died while cleaning well in kottayam