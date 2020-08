ഷഹീന്‍ ബാബു

കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്ട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. വടകര റൂറല്‍ എസ്.പി. ഓഫീസിലെ ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക് ഷഹീന്‍ ബാബു, മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി സുലു(49) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. രണ്ടുപേരും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഈ മാസം 13-ാം തിയതിയാണ് ഷഹീന്‍ ബാബുവിനെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഷഹീന്‍ ബാബുവിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ എസ്.പി. ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരോട് ക്വാറന്റീനില്‍ പോകാന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു.

മരിച്ച മാവൂര്‍ സ്വദേശിനി സുലുവിന്റെ ഭര്‍ത്താവും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലാണ്. നേരത്തെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്കു വേണ്ടി സുലുവിനെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടെ വെച്ച് കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ സഹായിക്കാനായി നിന്ന സ്ത്രീക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

