കൊല്ലം: ചിറയന്‍കീഴില്‍ മല്‍സ്യബന്ധന ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചു. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശികളായ ലാസര്‍ തോമസ്, റോക്കി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ശക്തമായ തിരമാലയില്‍ ബോട്ട് മറിയുകയും തകരുകയുമായിരുന്നു.

ആകെ അഞ്ചുപേരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതില്‍ മറ്റു മൂന്നുപേര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ ചിറയന്‍കീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

