ആലപ്പുഴ: വാഹനം കഴുകുന്നതിനിടെ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് സഹോദരങ്ങള്‍ മരിച്ചു. ആലപ്പുഴ എ.എന്‍.പുരം വാര്‍ഡില്‍ വിളഞ്ഞൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ചിറ്റാട്ടില്‍ വീട്ടില്‍ പരേതനായ ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ മക്കള്‍ മനോജ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ (44), അനില്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍ (51) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30 ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. സമീപത്തെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പറയെടുപ്പിനായി പോയ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളാണ് ഇരുവരേയും മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. അനില്‍ വീടിനോട് ചേര്‍ന്ന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ സര്‍വ്വീസ് സെന്റര്‍ നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വീട്ടിലെ കാര്‍ കഴുകുന്നിടെയായിരുന്നു അപകടം. കാറിന്റെ മറവിലായി വീണു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇരുവരും. ഉടനെ തന്നെ ലൈന്‍മാനെ അറിയിച്ച് ലൈന്‍ ഓഫാക്കിയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.

മോട്ടോറിന്റെ കംപ്രസറില്‍ നിന്നും വൈത്യുതാഘാതമേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു. കൊല്ലത്ത് മെഡിക്കല്‍ റെപ്രസന്റ്‌റേറ്റീവായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു മനോജ് ബാലകൃഷ്ണന്‍. അവധിയെ തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വീട്ടിലെത്തിയത്. അവിവാഹിതനാണ് മനോജ്. അനില്‍കുമാറിന്റെ ഭാര്യ മിനി. മക്കള്‍: അശ്വതി,അര്‍ജ്ജുന്‍.അമ്മ: ആനന്ദവല്ലി. മൃതദേഹങ്ങള്‍ വണ്ടാനം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രയിലേക്ക് മാറ്റി.

