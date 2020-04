കൊച്ചി: ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനിയുടെ യൂണിഫോമിൽ ബൈക്കിൽ ചുറ്റി യുവാക്കൾ അ‌റസ്റ്റിൽ. എറണാകുളം സ്വദേശികളായ ഷഹീദ്, അ‌നീഷ് എന്നിവരെ സൗത്ത് പോലീസാണ് അ‌റസ്റ്റ് ചെയ്തത്.



നഗരത്തിൽ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്ന പോലീസുകാരാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനിയുടെ യൂണിഫോമിലാണ് യുവാക്കൾ ബൈക്കിൽ എത്തിയതെങ്കിലും സംശയത്തെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.



'തേവര ജങ്ഷനിൽ എത്തിയ യുവാക്കൾ യൂണിഫോം ധരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഫുഡ് ഡെലിവറിയ്ക്കായുള്ള ബാഗോ ഭക്ഷണമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൂുടതൽ പരിശോധനയിൽ ഇവർ ഫുഡ് ഡെലിവറിയ്ക്ക് എത്തിയതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാവുകയായിരുന്നു' -സൗത്ത് സിഐ അ‌നീഷ് മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു.



ഇവർ നേരത്തേ ഫുഡ് ഡെലിവറി നടത്തിയിരുന്നവരാണെന്നും ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് യൂണിഫോം ഉപയോഗിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നെന്നും അ‌ദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



ലോക്ക്ഡൗണിൽ ഫുഡ് ഡെലിവറിയെ അ‌വശ്യ സർവീസായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇളവ് അ‌നുവദിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചി നഗരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണവിതരണം നടത്തുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. ഇതിന്റെ മറവിലാണ് യുവാക്കൾ ഫുഡ് ഡെലിവറി കമ്പനിയുടെ യൂണിഫോമിൽ നഗരം ചുറ്റാനിറങ്ങിയത്.

