കോഴിക്കോട്: മാവോവാദി ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ അലന്‍ ഷുഹൈബ്, താഹ ഫൈസല്‍ എന്നിവരെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഇവരുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ്, കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളായ ഇവരെ പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ യു.എ.പി.എയും ചുമത്തിയിരുന്നു. പാലക്കാട് മഞ്ചക്കണ്ടിയിലെ മാവോവാദി ഏറ്റുമുട്ടല്‍ കൊലപാതകത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചുള്ള ലഘുലേഖകള്‍ വിതരണം ചെയ്തതിനാണ് ഇവര്‍ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം.

നിരവധി മാവോയിസ്റ്റ് അനുകൂല ലഘുലേഖകള്‍ ഇവരില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായും പോലീസ് പറയുന്നു. ഇരുവരും സി.പി.എം. ബ്രാഞ്ച് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളാണ്.

