കൊച്ചി: ലക്ഷദീപില്‍ കുടുങ്ങിയ എട്ട് മലയാളി അധ്യാപകരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി. പരീക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കായി വിവിധ ദ്വീപുകളിലെത്തിയവരെ കവരത്തിയിലെത്തിച്ചു. അവിടെ നിന്നും കൊച്ചിയിലെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമം. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്നാണ് നടപടി.

മാര്‍ച്ച് 8ന് പത്താംക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടിക്കായി ലക്ഷദ്വീപിലെ വിവിധ ദ്വീപുകളിലേക്ക് പോയ അധ്യാപകരാണ് ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നാല് ദ്വീപുകളിലായി കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത്.

കല്‍പേനി, കഡ്മത്ത് ദ്വീപുകളില്‍ കുടുങ്ങിപ്പോയ രണ്ട് അധ്യാപകരെയാണ് കവരത്തിയിലെത്തിച്ചത്. അമിനി,മിനികോ എന്നീ മറ്റ് രണ്ട് ദ്വീപുകളില്‍ രണ്ട് അധ്യാപകര്‍ വീതം ഉണ്ട്. ഇവരെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീക്കിയതിന് ശേഷം ഉടന്‍തന്നെ തിരികെ എത്തിക്കാമെന്നുമാണ് വിവരം.

Content Highlights: trying to back malayali teachers who stuck in lakshadweep