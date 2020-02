തിരുവനന്തപുരം: കരള്‍ മാറ്റിവെക്കല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കായി പത്ത് മാസം പ്രയാമുള്ള കുഞ്ഞുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. എസ്.ടി.ആശുപത്രിയില്‍ നിന്ന് കൊച്ചി ആസ്റ്റര്‍ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് ആംബുലന്‍സ് പുറപ്പെട്ടു. വൈകീട്ട് 4.45 ഓടെ പുറപ്പെട്ട ആംബുലന്‍സ് 7.45ന് പുന്നപ്ര കടന്നതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

KL 22 M 6125 കനിവ് 108 ആബുലന്‍സിലാണ് കുഞ്ഞിനെ ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ സാജന്‍- മേരി ദമ്പതികളുടെ പത്ത് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെയാണ് കരള്‍ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി കൊച്ചിയിലേക്കെത്തിക്കുന്നത്.

കുഞ്ഞിനെ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തിരമായി പോകുന്ന ആംബുലന്‍സിന് വഴിയൊരുക്കാന്‍ മറ്റു യാത്രക്കാര്‍ പ്രത്യേകം സഹകരിച്ച് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

