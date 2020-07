തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തില്‍ അലഞ്ഞ് നടക്കുന്ന യാചകരെ കണ്ടെത്തി കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ കെ. ശ്രീകുമാര്‍. നഗരസഭയും സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനും ചേര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ച്ച മുതല്‍ യാചകരെ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അട്ടക്കുളങ്ങര സെന്‍ട്രല്‍ സ്‌കൂളിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കുമെന്ന് മേയര്‍ കെ. ശ്രീകുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

ആദ്യത്തെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ നഗരത്തിലെ മുഴുവന്‍ യാചകര്‍ക്കായും നഗരസഭ ക്യാമ്പുകള്‍ ഒരുക്കിയിരുന്നു. ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഇളവുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് പലരും കൊഴിഞ്ഞ് പോവുകയായിരുന്നു.

നഗരത്തില്‍ കോവിഡ് സമൂഹ വ്യാപന ഭീഷണികള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവരെ ആന്റിജന്‍ പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പാര്‍പ്പിക്കാന്‍ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷനുമായി ചേര്‍ന്ന് തീരുമാനമെടുത്തത് - മേയര്‍ കെ. ശ്രീകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

