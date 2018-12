തിരുവനന്തപുരം: വനിതാ മതിലില്‍ തിരുവനന്തപുരം ടെക്കനോപാര്‍ക്കിലെ ജീവനക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാന്‍ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദേശം. ടെക്‌നോപാര്‍ക്ക് സിഇഒയ്ക്കാണ് കളക്ടര്‍ കത്ത് നല്‍കിയത്. സര്‍ക്കാര്‍ സംവിധാനങ്ങള്‍ വനിതാ മതിലിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നവെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് നടപടി.

നേരത്തെ സാങ്കേതിക സര്‍വ്വകലാശാല എന്‍ജിനീയറിങ് പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിയ നടപടി വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്ക് വഴി തെളിച്ചിരുന്നു. വനിതാ മതിലിനായി പരീകഷ മാറ്റിയെന്നാണ് ആരോപണം. അതേസമയം അവധിയും ദേശീയ പണിമുടക്കും കണക്കിലെടുത്താണ് പരീക്ഷ മാറ്റിയതെന്നാണ് സര്‍വ്വകലാശാലയുടെ വിശദീകരണം.

