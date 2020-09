പാലക്കാട്: പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ മൃതദേഹം മാറി നല്‍കിയ സംഭവത്തിൽ അട്ടപ്പാടി സ്വദേശിയായ യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കളില്‍ നിന്ന് പരാതി ഇല്ലെന്ന് എഴുതിവാങ്ങിയതായി ആരോപണം. ഇതിനെതിരേ ചികിത്സാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്‍കി.

സംഭവത്തില്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ താത്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരേ മാത്രം നടപടി സ്വീകരിച്ച് സംഭവം ഒതുക്കിതീര്‍ക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് യുവജന സംഘടനകളടക്കം പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അധികൃതര്‍ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമടക്കം നല്‍കാന്‍ തയാറായത്. തുടര്‍ന്ന് ദേശീയ സംസ്ഥാന പട്ടികവര്‍ഗ കമ്മിഷനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ആരോഗ്യമന്ത്രിക്കും പരാതി നല്‍കിയതായി ചികിത്സാവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി പറഞ്ഞു.

അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസി സ്ത്രീയായ വള്ളിയുടെ മൃതദേഹമാണ് പാലക്കാട് നഗരത്തില്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞ ജാനകിയമ്മയുടെ മൃതദേഹത്തിന് പകരമായി ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് മാറി നല്‍കിയത്. രാത്രി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ബന്ധുക്കള്‍ മൃതദേഹം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതെ ഉടന്‍ തന്നെ അടുത്തുള്ള വൈദ്യുത ശ്മശാനത്തില്‍ എത്തിച്ച് സംസ്‌കരിച്ചു.

പിറ്റേദിവസമാണ് അട്ടപ്പാടിയില്‍ അപസ്മാരം ബാധിച്ച് വെള്ളത്തില്‍ വീണ് മരിച്ച വള്ളിയുടെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ ബന്ധുക്കൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. ഈ സമയത്താണ് ആശുപത്രി ജീവനക്കാരടക്കം മൃതദേഹം മാറിപ്പോയ വിവരം അറിയുന്നത്.

തുടര്‍ന്ന് രണ്ട് കുടുംബവും ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു.

കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച ജാനകിയമ്മയുടെ മൃതദേഹം വീട്ടുകാര്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയും അവര്‍ സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ വള്ളിയുടെ ബന്ധുക്കളെ പരാതി ഇല്ലെന്ന് എഴുതിവാങ്ങി മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം.

Content Highlights: tribal woman's dead body cremated as a covid patientcomplaint logged against the incident