കൊല്ലം: കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച് പാരിപ്പള്ളി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന പ്രാക്കുളം സ്വദേശിയുടെ യാത്രാവിവരങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ ആശങ്ക കൂടുന്നു. ഇയാള്‍ സഞ്ചരിച്ച കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ്, ഓട്ടോകള്‍, ഇവയില്‍ ഇയാളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവര്‍ എന്നിവയെല്ലാം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ കൂടി ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ പൂര്‍ണമായും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയതായി പറയാനാവുകയുള്ളൂ. ഈ വിവരങ്ങള്‍ കൂടി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍.

പ്രാക്കുളം സ്വദേശി ഈ മാസം 18-ന് രാവിലെ 4.45 ന് തമ്പാനൂരില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട് കൊല്ലത്തെത്തിയ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ്, ഈ ബസിന്റെ ഡ്രൈവര്‍, കണ്ടക്ടര്‍, സഹയാത്രികര്‍, കൊല്ലം വേളാങ്കണ്ണി പള്ളിക്ക് സമീപം രാവിലെ 6.30 ന് ബസ് ഇറങ്ങിയ ശേഷം യാത്ര ചെയ്ത ഓട്ടോ, ഈ ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവര്‍, ഡ്രൈവര്‍ ഇടപെട്ട ആളുകള്‍, 19-ന് രാവിലെ 8.45-ന് ദേവി ക്ലിനിക്കിലേക്കും 11.20-ന് തിരികെയും യാത്ര ചെയ്ത ഓട്ടോ എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇനിയും ലഭിക്കാനുള്ളത്.

അതേസമയം, ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക കോണ്ടാക്ട്, സെക്കന്ററി കോണ്ടാക്ട് എന്നിവ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും പേഷ്യന്റ് ഇന്റര്‍വ്യൂ നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു. ഹൈറിസ്‌ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള രോഗിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍, കുടുംബാംഗങ്ങള്‍, രോഗിയുടെ സ്രവങ്ങള്‍, തുണികള്‍ തുടങ്ങിയ കൈകാര്യം ചെയ്ത ബന്ധുക്കള്‍, വിമാനത്തില്‍ മൂന്ന് സീറ്റ് മുന്‍പിലും പിന്നിലുമായി യാത്ര ചെയ്തവര്‍ എന്നിവര്‍ 28 ദിവസവും ലോ റിസ്‌ക് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട മറ്റുള്ളവര്‍ 14 ദിവസവും ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകാനും നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫീല്‍ഡ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഇതിനായി ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് പാരിപ്പള്ളി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ്, മീയണ്ണൂര്‍ അസീസിയ മെഡിക്കല്‍ കോളജ്, ട്രാവന്‍കൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജ് എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിന്‍ വിഭാഗങ്ങള്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയ രോഗിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആസ്പത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇയാള്‍ ചികിത്സ തേടിയ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിര്‍ദേശിക്കുന്ന പ്രോട്ടോകോള്‍ പ്രകാരമുള്ള തുടര്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതായും ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു. രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈറിസ്‌ക് കോണ്‍ടാക്റ്റില്‍ ഉള്ള എല്ലാവരുടേയും സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആസ്പത്രിയിലും കൊല്ലം ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിലുമായി ശേഖരിച്ച ഇയാളുടെ സഹയാത്രകരായ കൊല്ലം ജില്ലക്കാരുടെ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇയാള്‍ സഞ്ചരിച്ച ഇ.കെ. 522 എമിറേറ്റ്‌സ്‌ ഫ്‌ലൈറ്റിലെ സഹയാത്രികരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ തിരുവനന്തപുരം ഡി.എം.ഒയ്ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായും ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചു. പി.എച്ച്.സി. തൃക്കരുവയിലേക്ക് രോഗിയെ കൊണ്ടുപോയ ആംബുലന്‍സ് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിന്റെ സഹായത്തോടെ അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരും നിരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

സംഭവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ആസ്പത്രി പൂര്‍ണമായും അണുവിമുക്തമാക്കി പകരം ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചാണ് പി.എച്ച്.സി. പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കിയത്. ഒപ്പം തന്നെ ചിന്നക്കട ദേവി ക്ലിനിക്ക് അടയ്ക്കുകയും ക്ലിനിക്കില്‍ രോഗിയുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ട്ടുണ്ട്. ക്ലിനിക്കില്‍ നിന്നുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഇനിമുതല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി ദേവി ക്ലിനിക് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ദേവി ക്ലിനിക് അണുവിമുക്തമാക്കിയത്. ക്ലിനിക്കിന് സമാന്തര ടീം ഉള്ളതിനാല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് പ്രൊസീജ്വര്‍ അനുസരിച്ച് അണുനശീകരണം നടത്തി ആശുപത്രി വീണ്ടും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സമാന്തര ടീം അംഗങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി റിപ്പോര്‍ട്ടിന് അവരുടെ ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഫോളോ അപ് ചെയ്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് ശേഷമേ ആശുപത്രി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയുള്ളു എന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ച രോഗി ചെക്കപ്പിനായി പോയ പി.എന്‍.എന്‍. ആസ്പത്രിയും അടച്ച് പൂട്ടി. അന്നേ ദിവസം ആസ്പത്രിയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്റ്റാഫിനെയും ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ആസ്പത്രിയും അണുവിമുക്തമാക്കിയത്. ജീവനക്കാരുടെ ക്വാറന്റൈന്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമേ ആശുപത്രി തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുയുള്ളൂ എന്ന് ആസ്പത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇവിടെയും ഹോസ്പിറ്റല്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് പ്രൊസീജ്വര്‍ അനുസരിച്ച് അണുനശീകരണം നടത്തിയതിന് ശേഷമേ ആസ്പത്രി വീണ്ടും തുറക്കുകയുള്ളൂ.

ദേവി ക്ലിനിക്കിലും പി.എന്‍.എന്‍. ആസ്പത്രിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവന്‍ രോഗികളെയും മറ്റ് ആസ്പത്രികളിലേക്ക് മാറ്റിയതായി അതാത് ആസ്പത്രി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഇവരെ പ്രത്യേകം മുറികളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം അനുസരിച്ച് പരിചരിക്കും. അതേസമയം, രോഗി തൃക്കരുവ പി.എച്ച്.സി.യിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച ഓട്ടോ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓട്ടോയുടെ ഡ്രൈവറോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഗൃഹനരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാള്‍ ദേവി ക്ലിനിക്കില്‍ പോയതിന് ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോള്‍ ചായകുടിച്ച ആലപ്പാട് ഹോട്ടല്‍ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ് സഹയത്തോടെ ഉടമയെയും ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും കണ്ടെത്തി ഗൃഹനിരീക്ഷണത്തില്‍ വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

