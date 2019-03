തിരുവനന്തപുരം: പോലീസ് തലപ്പത്ത് വീണ്ടും അഴിച്ചുപണി. എ.ഡി.ജി.പി. ടോമിന്‍ ജെ. തച്ചങ്കരി, മനോജ് എബ്രഹാം എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കാണ് സ്ഥാനമാറ്റം. ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോ എ.ഡി.ജി.പിയായിരുന്ന ടോമിന്‍ ജെ. തച്ചങ്കരിയെ കോസ്റ്റല്‍ സെക്യൂരിറ്റി എ.ഡി.ജി.പിയായി നിയമിച്ചു. പകരം എ.ഡി.ജി.പി. കെ. പദ്മകുമാറിനെ ക്രൈം റെക്കോഡ്സ് ബ്യൂറോയില്‍ നിയമിച്ചു.

എ.ഡി.ജി.പി. ഡോ. ഷെയ്ഖ് ദര്‍വേഷ് സാഹേബിനെ ഉത്തര മേഖലാ എ.ഡി.ജി.പിയായും മനോജ് എബ്രഹാമിനെ ദക്ഷിണമേഖലാ എ.ഡി.ജി.പിയായും നിയമിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ റേഞ്ച് ഐ.ജി. എം.ആര്‍. അജിത്കുമാറിനെ കണ്ണൂര്‍ റേഞ്ചിലേക്കും കണ്ണൂര്‍ റേഞ്ച് ഐ.ജി. ബല്‍റാം കുമാര്‍ ഉപധ്യായയെ തൃശ്ശൂര്‍ റേഞ്ചിലേക്കും മാറ്റി. അശോക് കുമാര്‍ യാദവാണ് പുതിയ തിരുവനന്തപുരം റേഞ്ച് ഐ.ജി.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന എസ്. സുരേന്ദ്രനെ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് മേധാവിയായി നിയമിച്ചു. സഞ്ജയ് കുമാര്‍ ഗുരുഡിനാണ് പുതിയ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് മേധാവി. എ.വി. ജോര്‍ജിനെ പുതിയ കോഴിക്കോട് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി നിയമിച്ചു. എസ്.ബി.സി.ഐ.ഡി. സൂപ്രണ്ടായി ജെ. ജയന്തിനാണ് നിയമനം.

Content Highlights: transfer for various chief police officers in kerala police