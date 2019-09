കണ്ണൂര്‍: മാഹിക്കും തലശ്ശേരിക്കു ഇടയ്ക്ക് കുന്നോലില്‍ ട്രാക്കില്‍ വിള്ളലുണ്ടായതിനേത്തുടര്‍ന്ന് ട്രെയിനുകള്‍ വൈകി.

ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം - മംഗലാപുരം എക്‌സ്പ്രസ് (16347) രണ്ടു മണിക്കൂറോളമാണ് വൈകിയത്. ചെന്നൈ- മംഗലാപുരം മെയില്‍ (12601) ഒരു മണിക്കൂറും, യശ്വന്ത്പുര്‍ -കണ്ണൂര്‍ എക്‌സ്പ്രസ് (16527) ഒരു മണിക്കൂറും, കോഴിക്കോട് - കണ്ണൂര്‍ പാസഞ്ചര്‍ (56653) ഒന്നേകാല്‍ മണിക്കൂറും വൈകി.

അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്ക് ശേഷം രാവിലെ 9.15 ഓടെ ഗതാഗതം സാധാരണ നിലയിലായി.

Content highlights: Trains running late due to track problem between Mahe and Thalassery