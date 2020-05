ബെംഗളൂരു: കേരളത്തിലേക്ക് ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളിലെത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നോര്‍ക്ക വഴി അഡ്വാന്‍സായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. നോര്‍ക്കറൂട്ട്‌സ്‌ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നും നോണ്‍-എസി ചെയര്‍കാറിന് ആയിരം രൂപയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തേയ്ക്കുള്ള ചാര്‍ജ്.

ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നും വരാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്‌.

www.registernorkaroots.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് മുഖേനയാണ് ടിക്കറ്റ് അഡ്വാന്‍സായി ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക. യാത്രചെയ്യുന്ന ആളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ നല്‍കി ബുക്ക് ചെയ്യണം.ഈ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് കണ്‍ഫേം ആയി എന്നല്ല അര്‍ഥം.

ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക്‌ ട്രെയിന്‍ നമ്പര്‍, യാത്ര നടത്തുന്ന തീയ്യതി, സമയം, പിഎന്‍ആര്‍ നമ്പര്‍ തുടങ്ങിയവ മൊബൈലില്‍ ലഭിക്കും. ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ കേരളത്തിലേയ്ക്കുള്ള എന്‍ട്രി പാസ് ആവശ്യമാണ്.

ഒരു യാത്രക്കാരന് ഒരു ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. ഒരു സ്‌റ്റേഷനില്‍ നിന്ന് 1000 പേരുടെ ബുക്കിങ് ആയാല്‍ നോര്‍ക്ക ആ വിവരം റെയില്‍വെയെ അറിയിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ട്രെയിന്‍ അനുവദിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുക തുടര്‍ന്നാണ് ട്രെയിനിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ ലഭിക്കുക.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഈ നമ്പറില്‍നിന്ന് ലഭിക്കും- 0484,6727755

