ആലുവ: ഇടമലയാര്‍, ചെറുതോണി അണക്കെട്ടുകള്‍ തുറന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിറഞ്ഞൊഴുകിയ പെരിയാര്‍ കാണാനും സെല്‍ഫിയെടുക്കാനും കൂടിയവരെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി ട്രാഫിക് പോലീസ്. സെല്‍ഫിക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ വിഫലമായതോടെ ആലുവ മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ പാലത്തിന് പോലീസ് 'കര്‍ട്ടനിട്ടു'. ഇതോടെ ദേശീയപാതയിലെ പാലത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും നിയന്ത്രണത്തിലായി.

വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തന്നെ ഇടമലയാര്‍ അണക്കെട്ട് തുറന്നതിനാല്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ തന്നെ പെരിയാര്‍ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു. പത്തു മണിയോടെ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തെ മഹാദേവക്ഷേത്രത്തിന്റെ മേല്‍ക്കൂര വരെ വെള്ളമെത്തി. ഇതോടെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഴ കാണാനും ഫോട്ടോയെടുക്കാനുമൊക്കെ ആളുകളുടെ തിരക്കായി.

മുന്‍കരുതലെന്ന നിലയില്‍ മണപ്പുറത്തേക്കുള്ള നടപ്പാലം രാവിലെ തന്നെ അടച്ചതോടെ മാര്‍ത്താണ്ഡ വര്‍മ പാലമായി സെല്‍ഫിക്കാരുടെ ആകര്‍ഷണകേന്ദ്രം. നാട്ടുകാരായ ആളുകള്‍ എത്തുന്നതിന് പുറമേ പാലത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവരും കാഴ്ച കാണാനായി വാഹനം നിര്‍ത്താന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ദേശീയ പാതയില്‍ ഗാതാഗതക്കുരുക്കായി. ഇതോടെയാണ് ട്രാഫിക് പോലീസ് രംഗത്തെത്തുന്നത്.

ഫോട്ടോ: ശിഹാബുദ്ദീന്‍ തങ്ങള്‍

വാഹനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഫലം കാണാതെവന്നതോടെയാണ് വലിയ കര്‍ട്ടന്‍ കെട്ടി പാലത്തില്‍ നിന്ന് പുഴയിലേക്കുള്ള കാഴ്ച മറയ്ക്കാന്‍ ട്രാഫിക് എസ്‌ഐ മുഹമ്മദ് കബീര്‍ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സ്‌റ്റേഷനു സമീപത്തെ പന്തല്‍ കടക്കാരന്‍ പൗലോസിന്റെ കയ്യില്‍നിന്നു നീളത്തിലുള്ള കര്‍ട്ടന്‍ വാങ്ങി ഒരു ഭാഗം അടച്ചതോടെ ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതസ്തംഭനത്തിനും ശമനമായി.

ഫോട്ടോ: ശിഹാബുദ്ദീന്‍ തങ്ങള്‍

കാഴ്ച കാണാന്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തുന്നു എന്നത് മാത്രമല്ല ദൃശ്യം കാണാന്‍ ഡ്രൈവര്‍മാരുടെ ശ്രദ്ധ പുഴയിലേക്ക് പോകുന്നത് അപകടത്തിന് കാരണമാകും എന്നതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് 'കര്‍ട്ടന്‍ പദ്ധതി' ആവിഷ്‌കരിച്ചതെന്ന് എഎസ്‌ഐ അബ്ദുല്‍ റഹ്മാന്‍ പറഞ്ഞു. പാലത്തിന് സമീപം ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കാനും വശങ്ങളില്‍ വണ്ടിയൊതുക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴയിടാനും ഒരു സംഘം പോലീസും സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു.

പാലത്തിലൂടെ വാഹനത്തില്‍ കടന്നുപോകുന്നവര്‍ക്ക് കാണാനാകില്ലെങ്കിലും അരികുകളിലെ നടപ്പാതയില്‍ നിന്ന് ദൃശ്യമാസ്വദിക്കാനും സെല്‍ഫിയെടുക്കാനുമായി ഇരുട്ടു വീഴും വരെ ആളുകള്‍ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

content highlights: Traffic Police uses curtain to prevent selfie taking people in Aluva