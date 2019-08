കൊച്ചി: എഡിജിപി ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരിയുടെ ഭാര്യ അനിത തച്ചങ്കരി(54) അന്തരിച്ചു. ചികിത്സയിലിരിക്കെ കൊച്ചിയിലെ വസതിയില്‍ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.

പരേതരായ കുറുന്തോട്ടത്തില്‍ വര്‍ഗീസ് ചെറിയാന്റെയും ബഹറൈനില്‍ ഡോക്ടറായിരുന്ന മേരി ചാക്കോയുടേയും മകളാണ്. ലണ്ടന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് മ്യൂസിക്കില്‍ നിന്ന് എട്ടാം ഗ്രേഡില്‍ പാസായ അനിത പിയാനോ വിദഗ്ധയുമായിരുന്നു.

സിനിമാ - ടി വി പ്രൊഡക്ഷന്‍ സ്റ്റുഡിയോ ആയ റിയാന്‍ സ്റ്റുഡിയോയുടെ എംഡിയായിരുന്നു അനിത തച്ചങ്കരി

മക്കള്‍: മേഘ, കാവ്യ. മരുമക്കൾ: ഗൗതം, ക്രിസ്റ്റഫർ സംസ്‌കാരം ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11ന് കോന്തുരുത്തി സെന്റ് ജോണ്‍ നെപുംസ്യാന്‍സ് പള്ളി സെമിത്തേരിയില്‍.

Content Highlights: She was the managing director of Riyan studio