കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി അനിവാര്യമാണ് എന്നതാണ് ഓരോ ദിവസവും പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തെളിവുകളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാജിവെക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് എന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ.

മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി എന്താണ് ഒരു അക്ഷരവും മിണ്ടാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. കോഴിക്കോട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നടത്തിവരുന്ന ഉപവാസ സമരത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്ന് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും ധാർമികത അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാജിവെക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസമാണ് ഇന്ന് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അന്താരാഷട്ര കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മാത്രമല്ല എ കെ ജി സെന്ററും ഭാഗമാണ്. അനൂപ് മുഹമ്മദും സംഘവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൽ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരിയുടെ മകനെക്കുറിച്ച് പാർട്ടി എന്താണ് ഒരു അക്ഷരവും മിണ്ടാത്തത്. ചില അശ്ലീല ഇടപാടുകൾ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മക്കൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പാർട്ടി മറുപടി പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മയക്കുമരുന്ന് ഇടപാടിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് ബിനീഷ് കോടിയേരിയാണെന്ന് അനൂപ് മുഹമ്മദ് മൊഴിനൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. 2012 മുതൽ അനൂപ് മുഹമ്മദും സംഘവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിന്റെ വിവരം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. 2012 മുതൽ അനൂപ് മുഹമ്മദുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിനീഷ് കോടിയേരിയുടെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

