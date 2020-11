കാസര്‍കോട്: നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ് കേസില്‍ ഫാഷന്‍ ഗോള്‍ഡ് എം.ഡി. ടി.കെ. പൂക്കോയ തങ്ങളെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കാസര്‍കോട് ജില്ലാ പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍ പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേസില്‍ തെളിവുകള്‍ ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പൂക്കോള തങ്ങളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടന്‍ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പോലീസ് നല്‍കുന്ന സൂചന.

ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ ഖമറുദ്ദീനെയും അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. എ.എസ്.പി വിവേക് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍. ഫാഷന്‍ ഗോള്‍ഡ് നിക്ഷേപത്തിന്റെ പേരില്‍ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് എ.എസ്.പി നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജുവലറിയുടെ ഡയറക്ടര്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗങ്ങളും കേസില്‍ പ്രതികളാകുമെന്നാണ് സൂചന.

800-ഓളം നിക്ഷേപകരില്‍ നിന്നായി 150 കോടിയിലേറെ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. പണം തിരിച്ചുകിട്ടില്ല എന്നുറപ്പായതോടെയാണ് നിക്ഷേപകര്‍ പരാതിയുമായി പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. ഇതുവരെ ലഭിച്ച പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അന്വേഷണ സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 13 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകള്‍. വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപകര്‍ പരാതിയുമായി എത്തിയാല്‍ തുക വീണ്ടും വര്‍ധിക്കും.

