തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സംസ്ഥാനതല സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ സമയം വെട്ടിക്കുറച്ചു. 15 മിനിറ്റായാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പതാകയുയര്‍ത്തുന്നതടക്കുമുള്ള പരിപാടികളുടെ സമയം കുറച്ചിരിക്കുന്നത്.

തലസ്ഥാന ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മലപ്പുറത്ത് കളക്ടര്‍ക്ക് അടക്കം രോഗബാധയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ആള്‍ക്കൂട്ടമുണ്ടായാല്‍ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്ന വിലയിരുത്തിലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിപാടി 15 മനിറ്റായി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ 100 പേര്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന പരേഡ് നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

