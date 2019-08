ദുബായ്: യു എ ഇയില്‍നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ ശ്രമം. യു എ ഇ പൗരന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അജ്മാന്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് ജാമ്യവ്യവസ്ഥയില്‍ ഇളവു നേടാനാണ് ശ്രമം. ഇതിനായി തുഷാര്‍ ഇന്ന്(ചൊവ്വാഴ്ച) കോടതിയില്‍ അപേക്ഷ നല്‍കും.

വിചാരണ തീരുന്നതുവരെയോ അല്ലെങ്കില്‍ കോടതിക്ക് പുറത്ത് കേസ് ഒത്തുതീര്‍പ്പാകുന്നതുവരെയോ യു എ ഇ വിട്ടു പോകരുത് എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് അജ്മാന്‍ കോടതി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച തുഷാറിന് ജാമ്യം നല്‍കിയത്. തുഷാറിന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് അജ്മാന്‍ കോടതി വാങ്ങി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജാമ്യവ്യവസ്ഥയില്‍ ഇളവു വാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് തുഷാര്‍ ഇപ്പോള്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

സ്വദേശി പൗരന്റെ ആള്‍ജാമ്യത്തില്‍ യു എ ഇ വിടാന്‍ കഴിയും എന്നാണ് തുഷാറിന് ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. തുഷാറിന്റെ സുഹൃത്തായ യു എ ഇ പൗരന്റെ പേരില്‍ കേസിന്റെ പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോര്‍ണി നല്‍കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കും . സ്വദേശി പൗരന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചാല്‍ തുഷാറിന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് കോടതി വിട്ടുനല്‍കിയേക്കും.



വിചാരണ നടപടികള്‍ നീണ്ടുപോകുമെന്ന സൂചനയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. കോടതിക്ക് അകത്തും പുറത്തും നടക്കുന്ന ഒത്തുതീര്‍പ്പു ചര്‍ച്ചകളും വിജയം കാണുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് തുഷാര്‍ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനു പുതിയ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തേടുന്നത്. ആള്‍ജാമ്യത്തിനൊപ്പം കൂടുതല്‍തുകയും കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടി വരും. നേരത്തെ തുഷാറിന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള പണം വ്യവസായി എം എ യൂസഫലിയാണ് കോടതയില്‍ കെട്ടിവച്ചത്. യൂസഫലിയുടെ അഭിഭാഷകസംഘമാണ് തുഷാറിന് വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുന്നത്

content highlights: thushar seeking reduction in bail conditions, to return to kerala