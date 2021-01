കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് ബീച്ചില്‍ മൂന്നു യുവാക്കള്‍ തിരയില്‍പ്പെട്ടു. ലയണ്‍സ് പാര്‍ക്കിന് സമീപമാണ് സംഭവം. അജയ്, ജെറിന്‍, അര്‍ഷാദ് എന്നിവരാണ് തിരയില്‍പ്പെട്ടത്.

അജയിനെയും ജെറിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇതില്‍ ജെറിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. അര്‍ഷാദിനെ ഇതുവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല.

content highlights: three youths go missing in kozhikode beach