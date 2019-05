കോഴിക്കോട്: ദേഹമാസകലം പരിക്കേറ്റ നിലയില്‍ അമ്മക്കും കാമുകനുമൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ പോലീസ് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് പേരും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്നും ബന്ധുവായ കാമുകനൊപ്പം ഒളിച്ചോടിയ സുലൈഖയേയും കാമുകന്‍ അല്‍ത്താഫിനേയും നടക്കാവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

എന്നാല്‍ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തില്‍ കാണപ്പെട്ട പരിക്ക് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബൈക്കില്‍ നിന്ന് വീണ് സംഭവിച്ചതാണ് എന്നാണ് സുലേഖയും അല്‍ത്താഫും പോലീസില്‍ നല്‍കിയ വിവരം.

ഏറക്കാലമായി ഇവര്‍ ഭര്‍ത്താവ് സുബൈര്‍ അലിക്കൊപ്പം കോയമ്പത്തൂരില്‍ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 27-ാം തീയതി മുതലാണ് ഇവരെ കാണാതായത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പാലക്കാട് സൗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ കേസും രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിനിടെ സുബൈര്‍ അലിയും ബന്ധുക്കളും പി.എം കുട്ടിറോഡിലുള്ള വീട്ടില്‍ വച്ച് ഇവരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് സുബൈര്‍ അലിയാണ് വിവരം പോലീസില്‍ അറിയിച്ചത്.

കുട്ടിക്ക് അപകടമുണ്ടായപ്പോള്‍ കുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച രേഖകളും ഇവര്‍ സ്റ്റേഷനില്‍ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നടക്കാവ് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ബന്ധുവിനൊപ്പം കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഭര്‍ത്താവും മറ്റുള്ളവരും ബുധനാഴ്ചയാണ് കോഴിക്കോട്ടെത്തിയത്.

കുട്ടിയുടെ കൈക്കും മുഖത്തും കാലിനുമൊക്കെ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ വിലയിരുത്തല്‍. രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബൈക്കില്‍ നിന്ന് വീണ് പരിക്കേറ്റതാണെങ്കില്‍ കുട്ടിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം പരിക്ക് പറ്റുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഉയര്‍ന്ന് വരുന്നത്. അമ്മയ്‌ക്കോ കാമുകനോ ഒന്നും പറ്റിയതായി കാണുന്നില്ല.

പൊള്ളലേറ്റ പോലെയാണ് പരിക്കെന്നും ചൈല്‍ഡ് ലൈന്‍ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ പൊള്ളലേറ്റതല്ലെന്നാണ് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. ആശുപത്രി റിപ്പോര്‍ട്ട് പോലീസിന് കൈമാറി.

