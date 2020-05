മലപ്പുറം: ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൂന്നുപേര്‍ക്ക്. കുവൈത്തില്‍നിന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം നാട്ടിലെത്തിയ 27കാരി, ഇവരുടെ മകന്‍, ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് പാലക്കാടെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശി എന്നിവര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

മെയ് ഒമ്പതിന് കുവൈത്തില്‍ നിന്ന് കൊച്ചി വഴി ജില്ലയിലെത്തിയ തിരൂര്‍ ബി.പി. അങ്ങാടി സ്വദേശി 27കാരിയായ ഗര്‍ഭിണിയ്ക്കും ഇവരുടെ മൂന്നുവയസ്സുള്ള മകനുമാണ് രോഗബാധ. ഇവര്‍ മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്ന അബുദാബിയില്‍ നിന്നെത്തിയ അങ്ങാടിപ്പുറം സ്വദേശിയും കുവൈത്തില്‍ നിന്നെത്തിയ കരുളായി പാലേങ്കര സ്വദേശിയും മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ഐസൊലേഷനിലുണ്ട്. ദുബായില്‍ നിന്നെത്തിയ കോട്ടക്കല്‍ ചാപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും അബുദാബിയില്‍ നിന്നെത്തിയ എടപ്പാള്‍ നടുവട്ടം സ്വദേശി കളമശ്ശേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്.

കുവൈത്തിലെ അബ്ബാസിയയില്‍ ഭര്‍ത്താവിനും ഭര്‍തൃപിതാവിനുമൊപ്പമായിരുന്നു ഇപ്പോള്‍ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തിരൂര്‍ ബി.പി. അങ്ങാടി സ്വദേശി 27 കാരിയും മകനും. ഏപ്രില്‍ 30 ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇവരുടെ ഭര്‍തൃപിതാവ് കുവൈത്തില്‍ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മെയ് ഏഴിന് ഇവര്‍ക്കും ഭര്‍ത്താവിനും മകനും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി.

ഗര്‍ഭിണിയായതിനാല്‍ മൂന്ന് വയസുകാരനായ മകനൊപ്പം മെയ് ഒമ്പതിന് രാത്രി 9.30 ന് ഐ.എക്‌സ്- 396 എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തില്‍ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി. വിമാനത്താവളത്തിലെ പരിശോധനകളില്‍ കാര്യമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാത്രി 11.30 ന് വീട്ടില്‍ നിന്നെത്തിയ ഭര്‍തൃമാതാവിനും ഭര്‍തൃസഹോദരനുമൊപ്പം സ്വന്തം കാറില്‍ വീട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം വീട്ടില്‍ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു.

കുവൈത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും കോവിഡ് ബാധയുണ്ടെന്ന വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് മെയ് 11 ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായി ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് രാവിലെ ഇരുവരേയും പ്രത്യേകം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ 108 ആംബുലന്‍സില്‍ മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ ഐസൊലേഷനില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് സാമ്പിളെടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇന്ന് അമ്മയ്ക്കും മകനും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

വൈറസ് ബാധിതര്‍ ഗര്‍ഭിണിയും മൂന്ന് വയസ്സുകാരനുമായതിനാല്‍ പ്രത്യേക പരിചരണവും ചികിത്സയുമാണ് ആശുപത്രിയില്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇവരുമായി നേരിട്ട് സമ്പര്‍ക്കമുണ്ടായ ഭര്‍തൃമാതാവ്, ഭര്‍തൃസഹോദരന്‍ എന്നിവരേയും കോവിഡ് പ്രത്യേക ചികിത്സാ കേന്ദ്രമായ മഞ്ചേരി ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ച് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇവര്‍ക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തെത്തിയ കരുളായി പാലേങ്കര സ്വദേശിയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇവര്‍ക്കൊപ്പം കുവൈത്തില്‍ നിന്ന് ഐ.എക്‌സ് - 396 എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനത്തില്‍ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിലെത്തിയവരെല്ലാം ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക നിര്‍ദേശപ്രകാരം കര്‍ശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. എങ്കിലും പൊതു സമ്പര്‍ക്കമില്ലാതെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത കര്‍ശനമായി പാലിക്കണം. ഗര്‍ഭിണികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അനുഭവപ്പെട്ടാല്‍ ഒരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് ആശുപത്രികളില്‍ പോകരുത്. ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്ലില്‍ വിളിച്ച് ലഭിക്കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പാലിക്കണം. ജില്ലാതല കണ്‍ട്രോള്‍ സെല്‍ - 0483 273 7858, 273 7857, 273 3251, 273 3252, 273 3253.

ചെന്നൈയില്‍ നിന്ന് പാലക്കാടെത്തിയ മലപ്പുറം സ്വദേശിയ്ക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. പള്ളിക്കല്‍ ബസാര്‍ സ്വദേശിയായ 44 കാരനാണ് രോഗബാധ. മറ്റ് ഒമ്പത് പേര്‍ക്കൊപ്പം യാത്രാ അനുമതിയില്ലാതെ വാളയാര്‍ ചെക്പോസ്റ്റില്‍ എത്തിയതായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

ചെന്നൈ കൊട്ടിപാക്കത്ത് ജ്യൂസ് കടയില്‍ ജോലിക്കാരനാണ് ഇദ്ദേഹം. അവിടെനിന്ന് മെയ് എട്ടിന് മറ്റ് ഒമ്പത് പേര്‍ക്കൊപ്പം പ്രത്യേക യാത്രാ അനുമതിയില്ലാതെ മിനി ബസില്‍ യാത്ര ആരംഭിച്ച് മെയ് ഒമ്പതിന് രാവിലെ 10.30 ന് പാലക്കാട് അതിര്‍ത്തിയിലെ വാളയാര്‍ ചെക്പോസ്റ്റില്‍ എത്തി. ഇവിടെ പരിശോധനാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വാഹനം തടഞ്ഞു.

തലവേദനയും ഛര്‍ദ്ദിയും തലകറക്കവും അനുഭവപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹത്തെയും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം അനുഭവപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയേയും പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സാമ്പിള്‍ പരിശോധന നടത്തി ഇന്ന് (മെയ് 12) ന് പള്ളിക്കല്‍ സ്വദേശിയ്ക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം എത്തിയ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയില്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുകയാണ്. മറ്റ് എട്ട് പേര്‍ മെയ് 11 ന് മലപ്പുറത്ത് തിരിച്ചെത്തി. ഇവര്‍ക്ക് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിവരികയാണ്. പള്ളിക്കല്‍ ബസാര്‍ സ്വദേശിയുടെ സാമ്പിളെടുത്ത് ചികിത്സ നടത്തുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലായതിനാല്‍ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ പട്ടികയില്‍ ഇയാള്‍ ഉള്‍പ്പെടില്ല.

content highlights: three tested positive for covid-19 in malappuram