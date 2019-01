തിരുവനന്തപുരം: പൂന്തുറയ്ക്കു സമീപം പനത്തുറയില്‍ കടലില്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ കാണാതായ വിദ്യാര്‍ഥിസംഘത്തിലെ മൂന്നുപേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബീമാപ്പള്ളി സ്വദേശികളും പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായ നവാബ് ഖാന്‍,റമീസ് ഖാന്‍,ബിസ്മില്ലാ ഖാന്‍ എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ അപകടത്തില്‍ മരിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ എണ്ണം നാലായി.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മൂന്നുമണിയോടെയാണ് പനത്തുറ പൊഴിക്കരയില്‍ കുട്ടികള്‍ കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. ശക്തമായ തിരയില്‍ കുട്ടികള്‍ അകപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു അപകടം. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ജീവനോടെ കരയ്‌ക്കെത്തിച്ച ഇബ്രാഹിം ബാദുഷ എന്ന വിദ്യാര്‍ഥി ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട്

മരിച്ചിരുന്നു.

മരിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും ബീമാപ്പള്ളി ബീമാ മാഹിം സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളാണ്. ഒഴുക്കില്‍പ്പെട്ട മുക്താര്‍ എന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ അപകടസമയത്ത് സ്ഥലത്തെത്തിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പുതുവത്സരാഘോഷത്തിന് എത്തിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അപകടങ്ങള്‍ പതിവായ പ്രദേശത്ത് ലൈഫ് ഗാര്‍ഡിന്റെ സേവനം ഏര്‍പ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ നേരത്തെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതലുകളില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ ആരോപിച്ചു.

content highlights: three students drowned to death at thiruvananthapuram