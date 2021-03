തൃശൂര്‍: തൃശൂര്‍ കണ്ടശാംകടവ് മാമ്പുള്ളിയില്‍ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേരെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി.

മാമ്പുള്ളി കോരത്ത് കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം കോരത്ത് ഗോപാലന്‍ (78), ഭാര്യ മല്ലിക (70), മകന്‍ റിജോയ് (40) എന്നിവരെയാണ് വീടിനുള്ളില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. ഗോപാലനും റിജോയിയും മുന്‍ വശത്തെ മുറിയിലും മല്ലിക അടുക്കള ഭാഗത്തെ മുറിയിലുമാണ് മരിച്ച നിലയില്‍ കാണപ്പെട്ടത്.

മൂന്ന് ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പുകള്‍ വീട്ടിനുള്ളില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചു. മകന്‍ റിജോയിയുടെ ദാമ്പത്യത്തിലെ പ്രശ്‌നമാണ് മരണകാരണമായി പറയുന്നത്. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാനെത്തിയ കൗണ്‍സിലര്‍ മോശമായി പെരുമാറിയതായും നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. അന്തിക്കാട് പോലീസ് മേല്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചു.

