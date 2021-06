കണ്ണൂര്‍: ഇളയാവൂരില്‍ ആംബുലന്‍സ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട് മൂന്നുപേര്‍ മരിച്ചു. നിയന്ത്രണംവിട്ട ആംബുലന്‍സ് മരത്തില്‍ ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചരയോടെയാണ് സംഭവം. നാലുപേരായിരുന്നു ആംബുലന്‍സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചന്ദനക്കാംപാറ സ്വദേശികളായ ബിജോ, റെജീന, ആംബുലന്‍സ് ഡ്രൈവര്‍ നിതിന്‍രാജ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

കണ്ണൂരില്‍ പുലര്‍ച്ചെ ആംബുലന്‍സ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടപ്പോള്‍| ഫോട്ടോ: ലതീഷ് പൂവത്തൂര്‍\ മാതൃഭൂമി

ബെന്നി എന്നയാളെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പയ്യാവൂര്‍ സ്‌റ്റേഷന്‍ പരിധിയിലെ ചുണ്ടപ്പറമ്പില്‍നിന്ന് രോഗിയുമായി കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വന്ന ആംബുലന്‍സ് ഇളയാവൂരിന് അടുത്തുവെച്ച് നിയന്ത്രണംവിട്ട് മരത്തില്‍ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ പ്രദേശവാസികള്‍ ഓടിയെത്തിയെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ളവരെ പുറത്തെടുത്താനായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സ്ഥലത്തെത്തി ആംബുലന്‍സിന്റെ വാതില്‍ വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും മൂന്നുപേരുടെ ജീവന്‍ നഷ്ടമായിരുന്നു.

content highlights: three dies in ambulance accident at kannur