കൊല്ലം: വിവാഹാഘോഷങ്ങള്‍ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു ഇളമാട് അമ്പലംമുക്കിലെ ഷാനു ഹൗസില്‍. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിന് വിവാഹത്തിനു പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലായിരുന്നു വരനായ അമല്‍ ഷാജിയും ബന്ധുക്കളും. വധുവിനു നല്‍കാനുള്ള പുടവയുമായി അമലിന്റെ ബന്ധുക്കളും അയല്‍ക്കാരും സുഹൃത്തുക്കളും ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടോടെയാണ് ഇളമാട് അമ്പലംമുക്കില്‍നിന്ന് അഞ്ച് വാഹനങ്ങളില്‍ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഒന്നേകാലോടെയാണ് അടൂരില്‍വെച്ച് അപകടമുണ്ടായ വിവരം അമ്പലംമുക്കില്‍ അറിഞ്ഞത്.

അമലിന്റെ ബന്ധുക്കളായ ശകുന്തളയും ഇന്ദിരയും കുടുംബസുഹൃത്ത് ശ്രീജയും മരിച്ച വിവരം വിശ്വസിക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല അയല്‍വാസികള്‍ക്കും കൂട്ടുകാര്‍ക്കും. അമ്പലംമുക്ക് പെട്രോള്‍ പമ്പിനടുത്താണ് അമലിന്റെ വീട്. അടുത്തുതന്നെയാണ് ഇന്ദിരയും മകളും താമസിച്ചിരുന്നത്. ശകുന്തളയുടെ വീടും ഇതിനടുത്തുതന്നെയായിരുന്നു. ഒന്നരവര്‍ഷംമുമ്പ് ഈ വീട് വിറ്റതിനുശേഷം ശകുന്തളയും കുടുംബവും ആക്കാപൊയ്കയില്‍ വാടകവീട്ടിലേക്ക് മാറുകയായിരുന്നു.

ശ്രീജയും അമലിന്റെ വീടിനടുത്തായിരുന്നു മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് തേവന്നൂര്‍ എസ്റ്റേറ്റ് ജങ്ഷനില്‍ വീടുവെച്ച് താമസം തുടങ്ങി. അമലിന്റെ കുടുംബവുമായി നല്ല സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു ശ്രീജയും ഭര്‍ത്താവ് പ്രകാശും. പുടവ കൈമാറല്‍ച്ചടങ്ങിനു പോകുന്നില്ലെന്നാണ് ശ്രീജ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍, സുഹൃത്തുക്കളുടെ നിര്‍ബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി അവസാനനിമിഷം യാത്ര പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു. കശുവണ്ടി ഫാക്ടറിയിലും തൊഴിലുറപ്പുജോലിക്കും പോയിരുന്നു ഇന്ദിരയും ശകുന്തളയും. ശ്രീജ എസ്റ്റേറ്റ് മുക്കില്‍ തയ്യല്‍ക്കട നടത്തിയിരുന്നു. എല്ലാവരുമായും മൂവരും നല്ല സൗഹൃദത്തിലുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മരണവാര്‍ത്തയറിഞ്ഞ് വിതുമ്പുകയായിരുന്നു അയല്‍വാസികളും പരിചയക്കാരും.

ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് നോക്കിയാണ് കാര്‍ ഓടിച്ചതെന്ന് അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന

അടൂരില്‍ കാര്‍ കനാലിലേക്ക് മറിയാന്‍ കാരണം ഗൂഗിള്‍ മാപ്പ് നോക്കി ഡ്രൈവര്‍ വാഹനം ഓടിച്ചതാണെന്ന് അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന. ഹരിപ്പാട്ടേക്ക് വേഗത്തില്‍ പോവുകയായിരുന്ന വാഹനം അടൂര്‍ ബൈപ്പാസ് ജങ്ഷനില്‍നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിയണമെന്ന് ഗൂഗിള്‍ മാപ്പില്‍ കണ്ടു. ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഡ്രൈവര്‍ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാല്‍, അബദ്ധവശാല്‍ ആക്‌സിലേറ്ററിലാണ് ചവിട്ടിയതെന്നും അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന പറഞ്ഞു. ഇത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ യാത്രക്കാര്‍ പറഞ്ഞതായും അവര്‍ അറിയിച്ചു. കാര്‍ ഡ്രൈവര്‍ അപകടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ നോക്കിയെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടവരില്‍ ഒരാള്‍ മൊഴി നല്‍കിയതായി പോലീസും പറഞ്ഞു.

ഒരേമനസ്സോടെ നാട്ടുകാര്‍

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുമ്പോഴും പലരുടെയും മുഖത്ത് കാണാമായിരുന്നു ആശങ്ക. ഈ സമയം പുറത്തുനിന്ന നൂറുകണക്കിന് ആളുകള്‍ ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രാര്‍ഥിച്ചു. അപകടസ്ഥലത്ത് എത്തിയവര്‍ കാഴ്ചക്കാരായി നില്‍ക്കാതെ കാര്‍ വെള്ളത്തില്‍നിന്ന് കയറ്റുന്നതിനും പുറത്ത് റോഡില്‍ ഗതാഗത ക്രമീകരണം നടത്തുന്നതിനും സഹകരിച്ചു. ആദ്യം നാട്ടുകാര്‍തന്നെയാണ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. പിന്നീടാണ് അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയും പോലീസുമൊക്കെ എത്തിയത്.

പരിക്കുപറ്റി കിടക്കുന്നവരെ അടൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ ചിറ്റയം ഗോപകുമാര്‍, സി.പി.എം. ജില്ലാസെക്രട്ടറി കെ.പി.ഉദയഭാനു, സി.പി.ഐ. ജില്ലാസെക്രട്ടറി എ.പി.ജയന്‍, സി.പി.എം. ഏരിയാ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. മനോജ്, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എം.ജി.കണ്ണന്‍, അടൂര്‍ നഗരസഭാ ചെയര്‍മാന്‍ ഡി. സജി എന്നിവര്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങള്‍ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അടൂര്‍ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം ചെയ്യും.

വഴുതിയത് കൈയരികില്‍നിന്ന്; വിതുമ്പലോടെ ജയകുമാര്‍

'എന്റെ കൈയില്‍നിന്ന് തൊട്ടൂ, തൊട്ടില്ല എന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒരാള്‍ ഒഴുകിപ്പോയത്. അല്ലെങ്കില്‍ ഒരാളുടെ ജീവന്‍കൂടി രക്ഷിക്കാമായിരുന്നു' -അടൂരില്‍ കനാലില്‍ കാര്‍ മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ അടൂര്‍ വൈദ്യുതിവകുപ്പ് ജീവനക്കാരന്‍ എസ്.ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ജയകുമാറാണ് ആദ്യം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ജോലിസംബന്ധമായ ആവശ്യത്തിന് ഇറങ്ങിയതാണ് നെയ്യാറ്റിന്‍കര ആലത്തൂര്‍ തെക്കേവിള പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ എസ്.ജയകുമാര്‍.

സഹപ്രവര്‍ത്തകനൊപ്പം ബൈക്കില്‍ വരുമ്പോഴാണ് അടൂര്‍ കരുവാറ്റ പള്ളിക്കുസമീപം കനാലിലേക്ക് കുറച്ചുപേര്‍ നോക്കിനില്‍ക്കുന്നത് കണ്ടത്. വിവരം തിരക്കിയപ്പോള്‍ ഒരുകാര്‍ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞതായി ആളുകള്‍ അറിയിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു യുവതി വെള്ളത്തിലൂടെ ഒഴുകിവരുന്നത് ജയകുമാര്‍ കണ്ടത്. ഉടനെ കൈയിലെ ഫോണും, പഴ്സും സഹപ്രവര്‍ത്തകനെ ഏല്പിച്ച് കനാലില്‍ ചാടുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ആദ്യം യുവതിയെ കനാലിനരികില്‍ കിടന്ന കേബിള്‍ പൈപ്പിനോട് ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തി. രക്ഷപ്പെട്ടവരിലുള്ള അശ്വതി കൃഷ്ണയായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോഴേക്കും 14 വയസ്സുകാരന്‍ അലന്‍ ഒഴുകിയെത്തി. അലനേയും ഇതേ പൈപ്പില്‍ പിടിപ്പിച്ചു.

തുടര്‍ന്നാണ് ബിന്ദു ഒഴുകിയെത്തിയത്. ഏറെ പാടുപ്പെട്ട് ബിന്ദുവിനെ കൈപ്പിടിയില്‍ ഒതുക്കി താഴേക്കുനീന്തി കനാല്‍ അരികിലെ കാട്ടില്‍ പിടിച്ചുനിന്നു. ഈ സമയം ഇന്ദിര ഒഴുകിയെത്തിയെങ്കിലും ജയകുമാര്‍ കൈ നീട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഒഴുകിപ്പോയി. ഇവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ രണ്ടുപേര്‍കൂടി കനാലില്‍ ചാടിയെങ്കിലും പിടിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന്, നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ ബിന്ദുവിനെ കരയ്ക്കുകയറ്റി. പിന്നീട് അശ്വതിയെയും അലനെയും കരയിലേക്കുകയറ്റി. ഈ സമയം നാട്ടുകാരും സഹായത്തിനായി കനാലിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നതായി ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. കനാലില്‍ വലിയ അടിയൊഴുക്കുണ്ടായിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു

കരുവാറ്റ കനാലില്‍വീണ കാറിനുള്ളില്‍ അകപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി. വെള്ളത്തില്‍വീണ കാര്‍ ഒഴുകി കനാല്‍ പാലത്തിനടിവശത്തെ കേബിളില്‍ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെകൂടെ ശക്തമായ ഒഴുക്കുകൂടി ആയതോടെ കാറിനടുത്തേക്ക് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എത്താന്‍ സാധിച്ചില്ല. അഗ്‌നിരക്ഷാസേനയുടെ കയര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ഉപയോഗിച്ചാണ് കാര്‍ കെട്ടി പാലത്തിന് മറുവശത്തെത്തിച്ചത്. ഈ സമയം കനാലിന്റെ അരികിലും കാറിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലുംമുട്ടി അഗ്‌നിരക്ഷാ സേനയിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങള്‍ക്കും നാട്ടുകാരായ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു. അഗ്‌നിരക്ഷാ സേനയിലെ അരുണ്‍ജിത്ത്, അനില്‍കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് പരിക്കുണ്ട്. പന്നിവിഴ സ്വദേശി വിഷ്ണുവിന്റെ കാലിനും കൈയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു. കുത്തൊഴുക്കുകാരണം രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പലരും അവശരായി. പലരും വെള്ളത്തില്‍ ഇറങ്ങിയെങ്കിലും കാറിനരികിലെത്താന്‍ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടിവന്നു.

ഭയമടങ്ങുന്നില്ല ബൈജുവിന്

ജീവനുതുല്യം സ്‌നേഹിക്കുന്ന കുടുംബം അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട വിവരമറിഞ്ഞതുമുതല്‍ ഭയപ്പാടിലായിരുന്നു അമ്പലംമുക്ക് കാഞ്ഞിരത്തുംമൂട്ടില്‍ വീട്ടില്‍ ബൈജു. അപകടത്തില്‍ മരിച്ച ഇന്ദിരയുടെ മരുമകനാണ് ബൈജു. കെട്ടിടനിര്‍മാണജോലികള്‍ കരാറെടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ബൈജു. ബുധനാഴ്ച ജോലിയുണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ ചടങ്ങിന് പോയിരുന്നില്ല. ഭാര്യ ബിന്ദുവും മക്കളായ അലനും അനന്തുവും ഭാര്യാമാതാവും ചടങ്ങിനു പുറപ്പെടുന്ന വിവരം ബൈജുവിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു.

ഒന്നരയോടെ അടൂരില്‍നിന്ന് പോലീസ് വിളിക്കുമ്പോഴാണ് ബൈജു അപകടവിവരമറിഞ്ഞത്. ഉടന്‍തന്നെ അടൂരിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തി. അപ്പോഴാണ് ഇന്ദിരയുടെ മരണവിവരം അറിയുന്നത്. ബിന്ദുവിനും അലനും പരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി വൈകി അലനെയും ബിന്ദുവിനെയും ഇളമാട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. വീടിനു തൊട്ടുമുന്നിലുള്ള പെട്രോള്‍ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരിയാണ് ബിന്ദു.

ശകുന്തള മടങ്ങി; സ്വപ്നവീട്ടില്‍ അന്തിയുറങ്ങുംമുമ്പ്

സ്വന്തമായി ഒരു വീട്. ശകുന്തളയുടെയും ഭര്‍ത്താവ് രാജന്റെയും മകന്‍ രാഹുലിന്റെയും സ്വപ്നമായിരുന്നു അത്. ആക്കാപൊയ്കയിലെ വാടകവീട്ടില്‍ താമസിച്ച് അതിനായി പ്രയത്‌നിക്കുകയായിരുന്നു മൂവരും. ശകുന്തള തോട്ടത്തറയിലെയും ആയൂരിലെയും കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളില്‍ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു. അവിടെ പണിയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ തൊഴിലുറപ്പുജോലിക്കും പോയിരുന്നു. രാജനും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയാണ്. രാഹുല്‍ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്.

ഇളമാട് സ്‌കൂളിനടുത്ത് വാങ്ങിയ മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഇവര്‍ വീടുനിര്‍മാണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അടിസ്ഥാനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി മണ്ണിടല്‍ ജോലികള്‍ക്കായി കുടുംബം ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു. വീടിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങള്‍ ശകുന്തള ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.

