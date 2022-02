ഇടുക്കി: ഉടുമ്പന്‍ചോല കുത്തുങ്കലില്‍ ഡാമില്‍നിന്ന് മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് മരിച്ചത്. ഒരു സ്ത്രീയുടേയും രണ്ട് പുരുഷന്‍മാരുടേയും മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്.

തിങ്കളാഴ്ച കാണാതായ മൂന്നുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന സൂചനയുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പോലീസും ഫയര്‍ഫോഴ്‌സും സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് മൃതദേഹങ്ങള്‍ ജലാശയത്തില്‍ എത്തിയത് എന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. മതൃദേഹങ്ങള്‍ കരയ്‌ക്കെത്തിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തത വരുകയുള്ളൂ.

Content Highlights|: three dead bodies including one of a woman found in idukki