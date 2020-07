തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം കോര്‍പറേഷനിലെ മൂന്ന് കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോര്‍പറേഷനിലെ നൂറ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരെയും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയിരുന്നു.

കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഇവരുമായി സമ്പര്‍ക്കം പുലര്‍ത്തിയ നിരവധി പേര്‍ക്ക് നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകേണ്ടി വരും. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നും കൗണ്‍സില്‍ യോഗം നടക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ മുഴുവന്‍ കൗണ്‍സില്‍മാര്‍ക്കും നിരീക്ഷണത്തില്‍ പോകേണ്ടി വന്നേക്കില്ല.

content highlights: three counsilor's of thiruvananthapuram corporation tested positive for covid-19