തെന്മല (കൊല്ലം): റോഡരികിലൂടെ നടന്നുപോയ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് മിനിലോറി പാഞ്ഞുകയറി സഹോദരിമാരടക്കം മൂന്നു കുട്ടികള്‍ മരിച്ചു. ഉറുകുന്ന് ഡിസന്‍ ഭവനില്‍ കുഞ്ഞുമോന്‍-സുജ ദമ്പതിമാരുടെ മകള്‍ കെസിയ (16), ഉറുകുന്ന് നേതാജി പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ അലക്‌സിന്റെയും (സന്തോഷ്) സിന്ധുവിന്റെയും മക്കളായ ശാലിനിമോള്‍ (14), ശ്രുതിമോള്‍ (11) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തെന്മല പഞ്ചായത്തിലെ ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് അലക്‌സ്.

കൊല്ലം-തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയില്‍ ഉറുകുന്നില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് നാലിനായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം. ഉറുകുന്ന് റൂറല്‍ ബാങ്ക് കവലയില്‍നിന്ന് പാല്‍ വാങ്ങിയശേഷം മൂന്നുകുട്ടികളും മറ്റൊരുകടയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ചരക്കിറക്കിയശേഷം തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന മിനിലോറി ഇവരുടെ മുകളിലേക്കു പാഞ്ഞുകയറി. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില്‍ മൂവരും തെറിച്ചുവീണു.

ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ കുട്ടികളെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. കെസിയയും ശ്രുതിമോളും പുനലൂര്‍ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേയും ശാലിനിമോള്‍ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും മരിച്ചു.

കുട്ടികളെ ഇടിച്ച മിനിലോറി റോഡില്‍നിന്നു കുഴിയിലേക്കുവീണു. അമിതവേഗമാണ് അപകടകാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവര്‍ കന്യാകുമാരി ചുങ്കന്‍കടയില്‍ സ്വദേശി വെങ്കിടേശിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

ഒറ്റക്കല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ പ്‌ളസ്ടു വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് കെസിയ. ശാലിനി ഇടമണ്‍ വി.എച്ച്.എസില്‍ ഒന്‍പതാം ക്‌ളാസിലും ശ്രുതി ഒറ്റക്കല്‍ വെല്‍ഫെയര്‍ യു.പി. സ്കൂളില്‍ ആറാം ക്‌ളാസിലും പഠിക്കുന്നു.

