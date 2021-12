തിരുവനന്തപുരം: വെഞ്ഞാറമൂടിന് സമീപം പണയത്ത് നിന്ന് ബന്ധുക്കളും അയല്‍വാസികളുമായ മൂന്ന് ആണ്‍കുട്ടികളെ കാണാതായതായി പരാതി.

11,13,14 വയസ്സ് വീതം പ്രായമുള്ള ശ്രീദേവ്, അരുണ്‍, അമ്പാടി എന്നിവരെയാണ് ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30 മുതല്‍ കാണാതായത്.

ഇതില്‍ അരുണും ശ്രീദേവും ബന്ധുക്കളും അമ്പാടി സമീപത്തെ വീട്ടില്‍ താമസിക്കുന്ന കുട്ടിയുമാണ്. രക്ഷിതാക്കള്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വെഞ്ഞാറമൂട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാണാതായവരില്‍ ഒരു കുട്ടിയെ മുന്‍പും കാണാതായിട്ടുണ്ട്. പണത്തിനൊപ്പം വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്താണ് കുട്ടികള്‍ വീട് വിട്ട് പോയത്. സമീപ്രദേശങ്ങളില്‍ ആരും തന്നെ കുട്ടികളെ കണ്ടതായി പറയുന്നില്ല. വീടിന് സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ പരിശോധിക്കുകയാണ് പോലീസ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബസ് സ്റ്റാന്‍ഡ്, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ എന്നിവിടങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടക്കും.

Content Highlights: Three young boys went missing in Venjarammoodu, Thiruvananthapuram