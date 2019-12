കൊച്ചി: നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച മൂന്നേമുക്കാല്‍ കിലോ സ്വര്‍ണം പിടിച്ചെടുത്തു. ക്യാപ്‌സൂള്‍, പേസ്റ്റ് എന്നീ രൂപത്തില്‍ ശരീരത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച സ്വര്‍ണമാണ് പിടികൂടിയത്. ഷാര്‍ജയില്‍ നിന്നും ദുബായില്‍ നിന്നും എത്തിയ മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് സ്വദേശികളില്‍ നിന്നാണ് അനധികൃതമായി കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ച സ്വര്‍ണം പിടികൂടിയത്.

ഒന്നേകാല്‍ കിലോ സ്വര്‍ണം ക്യാപ്‌സൂള്‍ രൂപത്തിലാക്കിയും രണ്ടരക്കിലോ സ്വര്‍ണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയുമാണ് ശരീരത്തില്‍ ഒളിപ്പിച്ചും കാലില്‍ കെട്ടിവെച്ചും ഇവര്‍ കടത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഒന്നേകാല്‍ കോടി വിലവരുന്ന സ്വര്‍ണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. എയര്‍ കസ്റ്റംസ് ഇന്റലിജന്‍സാണ് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തില്‍ മൂന്നുപേര്‍ പിടിയിലായി.

