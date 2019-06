കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷത്തിലേറെയായി തൊട്ടില്‍പാലത്തെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രേമികളുടെ മുത്തായിരുന്നു തൊട്ടില്‍പ്പാലം-കോട്ടയം സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് സര്‍വീസ്. ഒട്ടേറെ സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ രാവിലെ പത്രം വായിച്ചും ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തും വർഷങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്ത അവരുടെ സ്വന്തം ആനവണ്ടി. യാത്രക്കാരുടെ ആത്മബന്ധമാണ് മറ്റേത് സര്‍വീസിനേക്കാളും ഇതിനെ വ്യത്യസ്ഥനാക്കിയത്. സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റ് ക്രമീകരണത്തിന്റെ പേരില്‍ തൊട്ടില്‍പാലത്തുനിന്നും രാവിലെ 7.30 യ്ക്കുള്ള ഈ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ അവര്‍ അത്രമാത്രം വേദനിച്ചതും അതുകൊണ്ടുതന്നെ. ഈ ബസ്സില്ലെങ്കില്‍ ഓര്‍ഡിനറി ബസ്സെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് സര്‍വീസ് നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യാത്രക്കാര്‍ ഒന്നടങ്കം രംഗത്ത് വന്നതും ഈ ആത്മബന്ധം നിലനിര്‍ത്താനായിരുന്നു.

ദിവസേന രാവിലെ 7.30 യ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ബസ്സില്‍ കോഴിക്കോട് വരെ നിന്നു യാത്ര ചെയ്യാൻ നിരവധി പേരുണ്ടാകും. തൊട്ടില്‍പാലം ഡിപ്പോയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കളക്ഷന്‍ സമ്മാനിക്കുന്ന സര്‍വീസുകളിലൊന്നാണ് ഇത്. ഇതാണ് ക്രമീകരണത്തിന്റെ പേരില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി നിര്‍ത്തിവെച്ചത്. ഇതോടെ വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള സ്ഥിരം യാത്രക്കാർ പലവഴിക്കായി. പരിഹാരത്തിനായി അവർ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. സൂപ്പര്‍ഫാസ്റ്റില്ലെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും വണ്ടി ഈ സമയത്ത് ബദലൊരുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉടന്‍ പരഹിരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ഡിപ്പോ അധികൃതര്‍.

കോട്ടയം സര്‍വീസിന് പകരം ചെറ്റക്കണ്ടി വഴി പോകുന്ന ഫാസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഇതിന് പകരമായി സര്‍വീസ് നടത്തുമെന്ന് ഡിപ്പോ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് ഓഫീസര്‍ കെ.കെ ബിജി ഉറപ്പ് നല്‍കി. ഇതിനുള്ള ആപേക്ഷ സോണല്‍ ഓഫീസര്‍ സി.ഡി രാജേന്ദ്രന് നല്‍കിയതായി കെ.കെ ബിജി പറഞ്ഞു. സോണല്‍ ഓഫീസര്‍ സ്ഥലത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് വൈകുന്നത്. ഇത്രയം കളക്ഷന്‍ നല്‍കുന്ന സര്‍വീസ് ഒരു കാരണവശാലും നിര്‍ത്തലാക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ ഈ ബസിന്റെ സമയത്ത് മറ്റ് സര്‍വീസ് നല്‍കാത്തതിനാല്‍ യാത്രക്കാരെല്ലാം സ്വകാര്യ ബസ്സിനേയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇത് ഡിപ്പോയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കൂടി പരിഗണിച്ച് ഉടന്‍ നടപടിയുണ്ടാവുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമയ ക്രമീകരണം മൂലം ചെറിയ സമയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്നല്ലാതെ പകരം ബസ്സില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് സോണല്‍ ഓഫീസര്‍ സി.ഡി രാജേന്ദ്രനും പറഞ്ഞു. നിലവില്‍ സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തലാക്കിയതോടെ മുക്കാല്‍ മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ബസ് ഓടുന്നത്. ഇത് കോഴിക്കോട് ഓഫീസ് സമയത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ട യാത്രക്കാരെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇതോടെയാണ് യാത്രക്കാര്‍ പരാതിയുമായി എത്തിയത്. പ്രശ്‌നത്തിന് ഉടന്‍ പരിഹാരം കാണുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് യാത്രക്കാര്‍

Content highlights: Thottilpalam KSRTC Dipot Will place New bus Instead of well known Kottayam superfast Service, which canceled weeks before