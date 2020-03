കാസര്‍കോട്: ഫെബ്രുവരി 20നു ശേഷം സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തുനിന്ന് കാസര്‍കോട്ടേക്ക് എത്തിയ മുഴുവന്‍ ആളുകളും വീടിനുള്ളില്‍ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ സി. സജിത്ബാബു. യാതൊരു കാരണവശാലും മറ്റാളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടരുത്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മുറിയില്‍ വേണം കഴിയാന്‍. വീട്ടിലുള്ള മറ്റാളുകളുമായും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും പാടില്ല.

അറുപത് വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ളവര്‍, ഗര്‍ഭിണികള്‍ കിടപ്പിലായ രോഗികള്‍, ഡയാലിസിസ് രോഗികള്‍, കാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ പ്രമേഹ രോഗികള്‍ വൃക്കരോഗികള്‍, ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവര്‍ തുടങ്ങി ജീവിതശൈലി രോഗത്തിന് സ്ഥിരം മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധപ്പടാതെ സ്വന്തം വീടുകളില്‍ വാതിലുകള്‍ അടച്ച് വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറികളില്‍ കഴിയണമെന്നും കളക്ടര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത മൂന്നുദിവസം കാസര്‍കോട് ജില്ലയ്ക്ക് നിര്‍ണായകമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പറഞ്ഞതിലെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണിന്ന്. സമ്പര്‍ക്കപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഏഴുപേര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 215പേരുടെ പരിശോധനാഫലം പുറത്തുവരാനിരിക്കുകയാണ്.

അതേസമയം കാസര്‍കോട് ജില്ലയില്‍ ചില മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാസര്‍കോട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രി സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രോഗികളെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും ഐസൊലേഷന്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ആശുപത്രി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചുമണി മുതല്‍ തുറന്നുപ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളാന്‍ ജില്ലാഭരണകൂടം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടര്‍മാര്‍,നഴ്‌സുമാര്‍, പാരാമെഡിക്കല്‍ ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവരോട് അഞ്ചുമണിക്കുള്ളില്‍ എത്തിച്ചേരാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എത്തിച്ചേരാത്തവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: those who come to kasargod after february 20 should stay in self quarantine says kasargod collector