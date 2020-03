കൊറോണയുമായുള്ള പോരാട്ടം മൂന്നാം ലോകയുദ്ധ തുല്യമാണെന്ന് പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനായ മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍. ആധുനിക ലോകം ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത സംഘര്‍ഷമാണിതെന്ന് മേതില്‍ പറയുന്നു. അനിതരസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനിതരസാധാരണമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും മേതില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ശാസ്ത്രസംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങള്‍ സൂക്ഷ്മമായി പിന്തുടരുകയും മനുഷ്യര്‍ക്ക് പുറമെയുള്ള ജീവികുലങ്ങളോടും ഐക്യദാര്‍ഡ്യം പുലര്‍ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരന്‍ എന്ന നിലയില്‍ക്കൂടി ശ്രദ്ധേയനായ മേതില്‍ രാധാകൃഷ്ണനുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില്‍ നിന്ന്:

കൊറോണ താങ്കളെ പേടിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നറിയാം. എത്രയോ കാലമായി ഒരു ക്വാറന്റൈന്‍ മോഡിലാണ് താങ്കളുടെ ജീവിതം. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ താങ്കള്‍ എങ്ങിനെയാണ് കാണുന്നത്?

പരീക്ഷിത്തിനെ തേടി പുഴു എത്തിയതോര്‍ക്കുന്നില്ലേ? ഏതു ശാസ്ത്രീയ സാങ്കേതിക സാമൂഹിക സുരക്ഷിതത്വത്തിലും വൈറസുകള്‍ നമ്മെ കണ്ടെത്തും. എത്രയോ വര്‍ഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ നല്‍കിയ വിപല്‍സൂചനകള്‍ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാര്‍ അവഗണിച്ചതിന്റെ വിനയാണ് ഈ വൈറസ് ആക്രമണം. പരിണാമ ദൃഷ്ടിയില്‍, രണ്ട് ജൈവരൂപങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമാണിത്. വൈറസാണ് എതിര്‍പക്ഷത്ത്. അവയുടെ പദ്ധതികളും ചിന്തകളും തന്ത്രങ്ങളും നമുക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്യധികം സങ്കീര്‍ണമായ പോരാട്ടമാണിത്. രണ്ട് വൈറസുകള്‍ ഒരു കോശത്തിനുള്ളില്‍ കണ്ടുമുട്ടിയാല്‍ അവ അന്യോന്യം ജനിതക ദ്രവ്യങ്ങള്‍ പങ്കിടും. അതുല്യസിദ്ധികളുള്ള പുതിയൊരു സങ്കീര്‍ണ സമ്മിശ്രമാകും പിന്നത്തെ അവതാരം.

അടിയന്തരമായി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാനാവുക?

രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത ആവശ്യമില്ല, അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണം. പക്ഷേ തികച്ചും അരാഷ്ട്രീയമായ രീതിയില്‍. രാജ്യത്ത് മെഡിക്കല്‍- സാമ്പത്തിക അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ ഒരു നിമിഷം പോലും വൈകരുത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ സേവനം ആവുന്നത്രയും ലഭിക്കണം. ആഭ്യന്തര അച്ചടക്കം വളരെയധികം വേണ്ട സമയമാണിത്. സാങ്കേതിക-വൈദ്യശാസ്ത്ര- സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കര്‍മ്മസമിതികളാണ് ഈ യത്‌നത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കേണ്ടത്. വന്‍തോതില്‍ ടെസ്റ്റിങ് നടക്കണം. സെന്‍സസിനൊക്കെ ആളുകളെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും അയക്കാന്‍ കഴിയുമെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ എന്താണ് തടസ്സം? കൊറോണ തടയുന്നതില്‍ മാസീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സൈന്യത്തിന് വന്‍കിട വിഭവശേഖരമുണ്ട്. അടിയന്തരമായി ആളുകളെ മറ്റു സ്്ഥലങ്ങളിലെക്ക് നീക്കണമെങ്കില്‍ കാര്യക്ഷമമായ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ടിങ് സംവിധാനം വേണം. പ്രായമായ ആളുകളെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടപോവണമെങ്കില്‍ ആ നിമിഷത്തില്‍ വാഹനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാവണം. ഇതിനൊക്കെയാണ് പട്ടാളത്തിന്റെ സേവനം അനിവാര്യമാവുന്നത്...

കൊറോണ മനുഷ്യ നിര്‍മ്മിതമാണെന്നും ചൈനയുടെ പരീക്ഷണശാലകളില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്?

തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തമാണിത്. പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര്‍ കാര്യകാരണ സഹിതം ഈ ആരോപണത്തെ ഇതിനകം തള്ളിക്കളഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. കൂട്ടത്തില്‍ പറയട്ടെ, പകര്‍ച്ച വ്യാധികളും വ്യാജ വാര്‍ത്തകളും പടരുന്നത് ഏറെ സമാനമായ രീതിയിലാണെന്നാണ് ചില പുതിയ ഗവേഷണങ്ങളിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡലുകള്‍ തെളിയിക്കുന്നത്.

ചൈനീസ് വൈറസ് എന്നൊക്കെ കൊറോണയെ വിളിക്കുന്നത് വൃത്തികേടല്ലേ? വുഹാനില്‍ കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് യാദൃശ്ചികം മാത്രമാണോ?

ആദിയില്‍ വൈറസുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ ബൈബിളിലെ ആദ്യവാക്യം. വൈറസുകള്‍ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്. ചൈനയില്‍ പാമ്പുകളും വവ്വാലുകളും മറ്റു ജന്തുക്കളും കശാപ്പു ചെയ്യപ്പെടുന്നൊരു ചന്തയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ തുടക്കമെന്നു നിരീക്ഷണമുണ്ട്. എത്ര മരണങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാകും അതൊരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയാണെന്നു തിരിച്ചറിയപ്പെടുക! എപ്പോളാണ് അതിനൊരു പേര് കിട്ടുക! അതിനെല്ലം മുന്‍പ് ഒരു ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേല്‍ക്കുമ്പോള്‍ അല്പം ജലദോഷവും പനിയുമുണ്ടെങ്കില്‍ ആരും വൈദ്യ സഹായം തേടില്ല. അത് കൊറോണയാണെന്ന് നിങ്ങള്‍ എങ്ങിനെയാണറിയുക? നിങ്ങള്‍ അത് കൂട്ടാക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുമായി അടുത്തിടപഴകും. വൈറസ് പകരുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് പേര്‍ രോഗബാധിതരാവുകയും അതിലൊരു പാറ്റേണ്‍ ഉണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധര്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കൂടുതല്‍ അന്വേഷണം നടക്കുക. അപ്പോഴാണ് പുതിയൊരു വൈറസിന്റെ വരവ് തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത്.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് കൊറോണയുടെ വരവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയാനാവുമോ?

പ്രകൃതിയില്‍ മനുഷ്യന്റെ അതിക്രമങ്ങള്‍ പ്രവചനീയവും അല്ലാത്തതുമായ എത്രയോ തകിടംമറിച്ചിലുകള്‍ സുഷ്ടിക്കും. ഭൂമി മനുഷ്യരുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തല്ല. മറ്റ് നിരവധി ജീവികുലങ്ങളുടെ കൂടി ആവാസസ്ഥാനമാണിത്. അതിനെ മനുഷ്യന്‍ തകര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തീര്‍ച്ചയായും തിരിച്ചടിയുണ്ടാവും. ഇതൊരു നിര്‍ദിഷ്ട പ്രതികാരപദ്ധതിയല്ല. പരിതോവസ്ഥ സ്വയം ഒരു ഉപരോധവ്യവസ്ഥയാണ്.

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യന്റെ അതിജീവനവും പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമല്ലേ?

പരിണാമത്തിന്റെ വിചാരണയ്ക്കു ശേഷം പ്രകൃതി നിശ്ചയിക്കേണ്ട കാര്യമാണത്. ഇരയും ഇരപിടിയന്മാരും തമ്മിലുള്ള സംഘര്‍ഷം പരിണാമത്തില്‍ കേന്ദ്രീയമാണ്. ആലങ്കാരികമായി പറഞ്ഞാല്‍ കൊറോണ എന്ന സംഘര്‍ഷത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ നമ്മള്‍ ഇരകളാണ,് െൈവറസുകള്‍ ഇരപിടിയന്മാരും. അംഗബലത്തില്‍ വൈറസുകള്‍ എത്രയോ മുന്നിലാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ മൊത്തം മനുഷ്യരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വൈറസുകള്‍ എന്റെ പരിസരങ്ങളില്‍ മാത്രമുണ്ടാവും. അവര്‍ക്ക് അത്രമാത്രം റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മതി. അവരുടെ ആയുധക്കോപ്പുകളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാര്യമായി ഒരു വിവരവുമില്ലെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്‌നം. അതേക്കാള്‍ അജ്ഞാതമാണ് അവയുടെ യുദ്ധതന്ത്രം അഥവാ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്.

മനുഷ്യന്റെ അതിജീവനം അപ്പോള്‍ ഒരു വിസ്മയമാണോ?

മനുഷ്യരുടെ അതിജീവനം വിസ്മയം തന്നെയാണ്. ഇതിനു പക്ഷേ, നമ്മള്‍ നമ്മുടെ കുലപൂര്‍വ്വികരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എത്രയോ വിപല്‍ഘട്ടങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് മുന്‍പേ കടന്നുപോയവര്‍ നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ അതിജീവന പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെ അവര്‍ ജനിതകമായും സാമൂഹികമായും നേടിയെടുത്ത പ്രതിരോധശേഷി നമ്മുടെ വംശീയമായ ആയുസ്സിന്റെ നിര്‍ണ്ണായക ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്..

കൊറോണ പല പുതിയ പാഠങ്ങളും നമുക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്നുണ്ട്?

കൊറോണ പല വസ്തുതകളും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വാഹനഗതാഗതം ഇല്ലാതായാല്‍, ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഉണ്ടായാല്‍ ജീവിതം എങ്ങിനെയാണെന്ന് നമ്മള്‍ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. വലിയൊരു ബാങ്ക് ബാലന്‍സും ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡും ഉണ്ടെങ്കില്‍പ്പോലും ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം എന്നും ഉണ്ടാവാമെന്ന് കൊറോണ പഠിപ്പിക്കുന്നു, എന്തും മറ്റെന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു, കോര്‍പറേറ്റുകള്‍ തട്ടിയെടുത്ത എത്രയോ ജീവിതങ്ങള്‍ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിന്റെ സുഖം പലരും അറിയുന്നു. ഒരു പകര്‍ച്ചവ്യാധി എന്നും ഉണ്ടാകാമെന്ന താക്കീത് നാം ഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാന്‍ covid19on.com എന്ന പേരില്‍ ലോകത്തിനു മുഴുവനുമായി ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആര്‍ക്കും വിഹരിക്കാവുന്നൊരു പബ്ലിക് സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്വര്‍ക്ക്. കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളും വിചാരധാരകളും ഈ സൈറ്റില്‍ കാണാം. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മള്‍ കൂടുതല്‍ നല്ല മനുഷ്യരായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാന്‍ എന്നെ അനുവദിക്കുക..

വളരെ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ് ഇതിന്റെ സാമ്പത്തികാഘാതത്തിന്റെ ആദ്യ ഇരകള്‍. ഇവരെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികള്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപ്പാക്കേണ്ടതല്ലേ?

കൊറോണയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള യുദ്ധം സവിശേഷമാണ്. It is extremely global and extremely provincial. ആഗോളതലത്തില്‍ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യദാര്‍ഢ്യമുണ്ടാവണം. പുതിയ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളെക്കുറിച്ചുംചികിത്സാ മുറകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അപ്പോഴപ്പോള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കപ്പെടണം. സാമ്പത്തിക സഹകരണമുണ്ടാവണം. അതേസമയം അടിത്തട്ടില്‍ പ്രാദേശിക തലത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തനം നടക്കേണ്ടത്. പൗര സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വൊളന്റിയര്‍ സേനകള്‍ ഉണ്ടാവണം. ഇതിനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നേതൃത്വം നല്‍കേണ്ടത്. നിലവില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു സേന ഇവിടെയില്ല. അതിനുള്ള ശ്രമം ഇനി ഒട്ടും വൈകിക്കാനാവില്ല.

ജനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും വകതിരിവില്ലാതെ പെരുമാറുകയാണ്. മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ക്കും മറ്റും ഒന്നിച്ചുകൂടുന്നതുപോലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്?

ചാവാന്‍ ഒരുങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്നവരെ നമുക്ക് തടയാനാവില്ല. പക്ഷേ, അതിശക്തമായ തടയല്‍ തുടരണം. അതിജീവനമെന്നത് വിവേകവും വൈദഗ്ധ്യവും തുല്യനിലയില്‍ ആവശ്യമുള്ള പ്രക്രിയയാണ്. പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് അതിന് അനിവാര്യമാണ്. ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള അവബോധം. ഇതിന് തയ്യാറല്ലെങ്കില്‍ നാം മരിക്കും, ഒറ്റക്കും ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന നിലക്കും. നാം ഇല്ലാതാവും.

ഈ യുദ്ധം എങ്ങിനെയാണ് പരിണമിക്കുക?

അതിപ്പോള്‍ നമുക്ക് പറയാനാവില്ല. വന്‍കിട നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുമെന്നുറപ്പാണ്. വൈറസുകളുടെ പ്ലാന്‍ ബിയും സിയും പോയിട്ട് പ്ലാന്‍ എ പോലും ശരിക്കും നമുക്കറിയില്ല. വൈറസുകളുടെ മ്യുട്ടേഷന്‍, അതിന്റെ അപാരവേഗം, ഗവേഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഒരുതരത്തില്‍ നമ്മള്‍ ഇരുട്ടിലാണ്. അതിനര്‍ത്ഥം നമ്മള്‍ വെറുതെ ഇരിക്കണമെന്നല്ല. നമ്മള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചേ മതിയാവൂ. ആശയില്ലാതെ, നിരാശയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം. പോരാട്ടത്തിന്റെ ദിശാനിര്‍ണ്ണയം നമുക്ക് വിദഗ്ധര്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. കൊറോണ എത്രപെട്ടെന്നാണ് കാര്യങ്ങള്‍ മാറ്റിമറിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ഇന്നലെവരെ നിങ്ങള്‍ വിമാനത്താവളത്തിലും അതിര്‍ത്തികളിലും ഒരാള്‍ താലിബനാണോ, ഐഎസാണോ മാവോയിസ്റ്റാണോ എന്നൊക്കെയാണ് അന്വേഷിച്ചത്. ഇപ്പോള്‍ ചോദ്യം ഒരാള്‍ക്ക് കൊറോണയുണ്ടോ എന്നാണ്. കൊറോണ ബാധിച്ച ആളുകള്‍ ഉടനെ ഏകാന്തതടവിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ഒരര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഐഡന്റിറ്റി, ടെററിസം എന്നിവയുടെ നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ മാറുകയാണ്. പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ എല്ലാറ്റിന്റേയും നിര്‍വ്വചനങ്ങള്‍ മാറ്റും. ലോകം ഒരു ശാസ്ത്രീയ നവോത്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.