തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടുന്ന തിരുവനന്തപുരത്ത് സമൂഹവ്യാപന ആശങ്ക ശക്തമാകുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി ഒരു ജില്ലയില്‍ ഒറ്റ ദിവസം ഇരുന്നൂറിലധികം പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ്.

ഇന്നലെ മാത്രം 181 പേര്‍ക്കാണ് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്നലത്തെ 201 രോഗികളില്‍ 181 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പകര്‍ന്നത് എന്നതാണ് ഗൗരവകരം. ഉറവിടം വ്യകതമല്ലാത്ത രോഗബാധിതര്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതും ജില്ലയില്‍ സമൂഹവ്യാപന ആശങ്ക ശക്തമാക്കുന്നു. ജില്ലയിലെ തീരപ്രദേശത്താകെയും മറ്റ് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിലും രോഗവ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്.

സമീപപ്രദേശങ്ങളും അല്ലാത്തതുമായ 49 സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇവരില്‍ അധികവും തീരദേശവാസികളാണ്. അഞ്ചുതെങ്ങ് മുതല്‍ പൊഴിയൂര്‍ വരെയുള്ള കടലോര മേഖലയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാണ്. പൂന്തുറ, മാണിക്യവിളാകം, പുത്തന്‍പള്ളി വാര്‍ഡുകളില്‍ സൂപ്പര്‍ സ്‌പ്രെഡ് ഉണ്ടായതോടെയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ മറ്റിടങ്ങളിലും രോഗബാധ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ മാസം ഇതുവരെ സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയും ഉറവിടമറിയാതെയും 665 പേരാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് രോഗികളായത്. രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇനിയും വര്‍ധിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. ജില്ലയില്‍ കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങള്‍ കണ്ടെയിന്‍മെന്റ്‌ സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടങ്ങളില്‍ ആന്റിജന്‍ പരിശോധന ഊര്‍ജിതമാണ്.

അതേസമയം, മറ്റിടങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള പരിശോധനാ ഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ കാലതാമസമുണ്ട്. ലാബുകളില്‍ ആവശ്യത്തിന് ജീവനക്കാരില്ലാത്തതാണ് കാലതാമസത്തിന് കാരണം.

