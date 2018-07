തിരുവനന്തപുരം: വര്‍ക്കലയില്‍ പുറമ്പോക്കുഭൂമി സ്വകാര്യവ്യക്തിക്കു വിട്ടുകൊടുത്ത തിരുവനന്തപുരം മുന്‍ സബ് കളക്ടര്‍ ദിവ്യ എസ് അയ്യരുടെ ഉത്തരവ് കളക്ടര്‍ കെ വാസുകി തിരുത്തി. സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ ഭൂമിയും പുറമ്പോക്കും അളന്നുതിരിച്ച് അതിരടയാളം സ്ഥാപിക്കാനും കളക്ടര്‍ ഉത്തരവിട്ടു.

വര്‍ക്കല അയിരൂരിലെ 27 സെന്റോളം വരുന്ന പുറമ്പോക്കുഭൂമി, സ്വകാര്യവ്യക്തിയില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെടുത്ത തഹസില്‍ദാറുടെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു ദിവ്യ ചെയ്തത്. വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് ദിവ്യയുടെ നടപടി അന്നു വഴിവച്ചത്.

ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികളില്‍നിന്നു മൊഴിയെടുത്തും സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ചും തെളിവുകള്‍ പരിശോധിച്ചുമാണ് കളക്ടര്‍ ഈ നിഗമനത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂമി സ്വകാര്യവ്യക്തിയില്‍നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത തഹസില്‍ദാറുടെ നടപടി ശരിവയ്ക്കുകയാണ് പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ വാസുകി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മൂന്ന് സര്‍വേ നമ്പറുകളിലായുള്ള സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെ ഭൂമി അളന്നുതിരിച്ച് അവരെത്തന്നെ ഏല്‍പിക്കണം. ഒപ്പം പുറമ്പോക്കുഭൂമി അളന്നുതിരിച്ച് അതിരടയാളം രേഖപ്പെടുത്തി വേലികെട്ടി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും വാസുകിയുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

content highlights:Thiruvananthapuram former sub collector divya s iyer's order to release government altered