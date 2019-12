തിരുവനന്തപുരം: മക്കള്‍ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് സഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ അവരെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ നാളെ മുതല്‍ താത്കാലിക ജോലി നല്‍കും. കൈതമുക്കില്‍ റെയില്‍വെ പുറമ്പോക്കില്‍ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീ ആറു മക്കളില്‍ നാലുപേരെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് കൈമാറിയ വാര്‍ത്ത മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മേയര്‍ കെ. ശ്രീകുമാര്‍ ഇവരുടെ വീട് സന്ദര്‍ശിക്കുകയും ജോലി നല്‍കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തത്.

നഗരസഭയുടെ പണി പൂര്‍ത്തിയായി കിടക്കുന്ന ഫ്‌ളാറ്റുകളിലൊന്ന് ഇവര്‍ക്ക് നല്‍കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ശിശുക്ഷേമ സമിതി ഏറ്റെടുത്ത വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും മേയര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിശപ്പ് സഹിക്കാന്‍ കഴിയാതെ കുട്ടികളില്‍ ഒരാള്‍ മണ്ണുതിന്ന് വിശപ്പടക്കിയകാര്യം ശിശുക്ഷേമ സമിതിക്ക് നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ അമ്മ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമിതി കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തത്.

മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടതിന് പിന്നാലെ മേയര്‍ കെ ശ്രീകുമാര്‍ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി. സ്ഥിഗതികള്‍ അതീവ ദുഃഖകരമാണെന്ന് സന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം മേയര്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുകാര്യം സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ്. അടിയന്തര പരിഹാരമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് കുട്ടികളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ താത്കാലിക ജോലി നല്‍കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഉചിതമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും: ശിശുക്ഷേമ സമിതി

തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്കില്‍ കുട്ടികള്‍ പട്ടിണികിടക്കേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ മന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയെന്ന് ശിശുക്ഷേമ സമിതി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എസ്.പി ദീപക്. മദ്യലഹരിയില്‍ അച്ഛന്‍ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിച്ചിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ്. ഇക്കാര്യം കുട്ടികള്‍ തുറന്നു പറഞ്ഞു. വിഷയത്തില്‍ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. കുട്ടികള്‍ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ സംരക്ഷണയിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്‍പ്പടെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സമിതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

