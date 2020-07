കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് കോവിഡ് ബാധിച്ച് രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ച കുടുംബത്തില്‍ മൂന്നാമതും മരണം. കോവിഡ് ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച കരിക്കാംകുളം കൊളക്കാട്ടുവയല്‍ റുഖിയ(67) യുടെ മകളുടെ ഭര്‍ത്താവ് മുഹമ്മദലിയാണ് മരിച്ചത്. റുഖിയയുടെ മറ്റൊരു മകള്‍ ഷാഹിദ (50) കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിരുന്നു.

കാരന്തൂര്‍ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ച മുഹമ്മദലി. ഇദ്ദേഹം വൃക്ക രോഗിയായിരുന്നു. രോഗം കലശലായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇന്നലെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. മുഹമ്മദലിയുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ജൂലായ് 24ന് ആയിരുന്നു കോഴിക്കോട് കാരപ്പറമ്പില്‍ താമസിക്കുന്ന റുഖിയ മരിച്ചത്. ഇവരുടെ ബന്ധത്തില്‍പ്പെട്ട 14 വയസ്സുകാരിയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെയാണ് റുഖിയയുടെ സാമ്പിള്‍ ശേഖരിച്ചത്. റുഖിയ മരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ കോവിഡ് പോസ്റ്റീവായി ഫലം വന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇവരുടെ മകള്‍ അര്‍ബുദ രോഗിയായ ഷാഹിദയും മരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് സ്രവം പരിശോധനക്ക് അയക്കുകയും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

റുഖിയ മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ മക്കളും മരുമക്കളും പേരക്കുട്ടികളുമെല്ലാം വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇവരെല്ലാം പിന്നീട് ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിച്ചു. ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റു മൂന്നു പേര്‍ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ട്. റുഖിയയുടെ കാരപ്പറമ്പിലെ കരിക്കാംകുളത്തെ വീട്ടില്‍ 15 പേരുണ്ട്.

Content Highlights: third death in the family of a woman who died due to covid 19