പയ്യന്നൂര്‍: സി.പി.എമ്മിന്റെ ജാതിവിവേചനത്തില്‍ മനം നൊന്ത് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാനൊരുങ്ങി പയ്യന്നൂരിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ ചിത്രലേഖ. "പുലയസ്ത്രീയായി ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാതെ പിറന്ന നാട്ടില്‍നിന്നും എനിക്ക് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. "എന്നിട്ടും അക്രമം തുടരുകയാണെന്നും നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയില്ലെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടുമാണ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും ചിത്രലേഖ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

പയ്യന്നൂര്‍ എടാട്ട് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിയന്‍ തര്‍ക്കമായിരുന്നു വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നെ ചിത്രലേഖയെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധയിലേക്കെത്തിച്ചത്. ജാതി വിവേചനം നേരിടുന്നുവെന്നും സി.പി.എമ്മുകാര്‍ ഓട്ടോ ഓടിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ചിത്രലേഖ രംഗത്ത് വന്നത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവരുടെ ഓട്ടോ കത്തിക്കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടായി. ഒടുവില്‍ കണ്ണൂര്‍ കട്ടാമ്പള്ളിയിലെ വാടകവീട്ടിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും ഇവിടേയും ജീവിക്കന്‍ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചിത്രലേഖ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് മതം മാറാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ചിത്രലേഖ പറയുന്നു.

ഇരുപത് വര്‍ഷക്കാലം ജീവിക്കാനായി സി.പി.എമ്മിനെതിരേ പോരാടി. നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ പ്രതീക്ഷയില്ല. ലവ് ജിഹാദ് പണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടെന്നും ചിത്രലേഖ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കുറിച്ചു.



ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂര്‍ണ രൂപം

പുലയ സ്ത്രീയായി ജനിച്ചത് കൊണ്ടും സിപിഎം എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടിയുടെ ജാതിവിവേചനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടും തൊഴില്‍ ചെയ്തു ജീവിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ നിരന്തരം അക്രമിക്കുകയും ജനിച്ച നാട്ടില്‍ നിന്നും പാലായനം ചെയ്യേണ്ടിയും വന്ന എനിക്ക് അവിടെയും ജീവിക്കാന്‍ സമ്മതിക്കാതെ സിപിഎം പാര്‍ട്ടിയുടെ അക്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. ഈ ഭരണകൂടത്തില്‍ നിന്നോ കോടതിയില്‍ നിന്നോ നീതി ലഭിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താല്‍ ഞാന്‍ ഇതുവരെ ജീവിച്ചുപോന്ന സത്വം വിട്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആലോചനയിലാണ്. ഇരുപതു വര്‍ഷക്കാലത്തോളം സിപിഎമ്മിന്റെ അക്രമണത്തിനെതിരേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടി. ഇനിയും പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ആലോചന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലവ് ജിഹാദ് പണം എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് ആരും ഈവഴിക്കു വരണ്ട. കാരണം പുരോഗമന കപട മതേതര പാര്‍ട്ടിയായ, ഇരുട്ടിന്റെ മറപിടിച്ചു അക്രമിക്കുന്ന സിപിഎമ്മിനെ ഭയമില്ലാതെ തൊഴില്‍ ചെയ്തു ജീവിക്കണം. സ്വന്തമായി ഒരു വീട്ടില്‍ അന്തിയുറങ്ങണം എന്ന ആഗ്രഹം

