പാലക്കാട്: മലയിടുക്കില്‍ കുടുങ്ങിയ മകനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്ന് ബാബുവിന്റെ അമ്മ റഷീദ. രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തകരും നാടും തന്നോടൊപ്പമുണ്ടെന്നും ബാബുവിന്റെ അമ്മ മാതൃഭൂമിയോട് പ്രതികരിച്ചു.

സൈന്യത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്. മകനെ ജീവനോടെ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ദൗത്യ സംഘം മകന്റെ അടുത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവനോട് സംസാരിച്ചു. ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്‍ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയോടെ മകനെ താഴെ കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് അറിയിച്ചതെന്നും ബാബുവിന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ബാബുവിന്‍റെ അമ്മ മകനെയോർത്ത് തേങ്ങിക്കൊണ്ട് മലയടിവാരത്തുണ്ടായിരുന്നു. ബാബു മലയിൽക്കുടുങ്ങിയ വിവരം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് അറിഞ്ഞത്. അവൻ വീട്ടിലേക്ക് ഫോണിൽവിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. ഞാൻ വിഷമംകൊണ്ട് കരഞ്ഞപ്പോൾ, എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച് അവൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്നുപറഞ്ഞ് ഫോൺവെച്ചു. വൈകീട്ട് ഏഴരവരെയും വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഫോൺ കിട്ടാതായിയെന്നും റഷീദ പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം, ബാബു മലയിടുക്കില്‍ കുടുങ്ങിയിട്ട് നാല്പത് മണിക്കൂര്‍ പിന്നിട്ടു. ചെറാട് എലിച്ചിരം കൂര്‍മ്പാച്ചിമലയില്‍ കാല്‍വഴുതിവീണ് മലയിടുക്കില്‍ ബാബു കുടുങ്ങിയത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ടാണ്. അവശനിലയിലായ യുവാവിനെ ചൊവ്വാഴ്ച ഹെലികോപ്റ്റര്‍ എത്തിച്ച് രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

രാത്രി വൈകിയും രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് പരിചയസമ്പന്നരായ പര്‍വതാരോഹകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സംഘം ചേറാട് മലയില്‍ എത്തിയത്. ഇരുട്ടിനെ വകവെക്കാതെ അവര്‍ മലയിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നെത്തിയ സംഘവും വെല്ലിങ്ടണില്‍ നിന്നുള്ള സംഘവും ലഫ്റ്റനന്റ് കേണല്‍ ഹേമന്ദ് രാജിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം തുടരുകയാണ്. ഹേമന്ദ് രാജ് ബാബുവിനോട് സംസാരിച്ചു.

